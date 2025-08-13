Ethereum cerca de los máximos de 2021 🚀

Ethereum se aproxima hoy a los 4.700 USD, igualando los máximos históricos alcanzados en noviembre de 2021. Desde comienzos de abril, el precio de ETH se ha más que triplicado, impulsado por fuertes entradas de capital en fondos cotizados (ETF) y un creciente apetito por los activos de riesgo. En los últimos 30 días, ETH ha subido más de un 40% y, el lunes, los ETF de Ethereum en EE. UU. registraron un flujo neto de entrada de 1.010 millones de USD, frente a tan solo 178 millones de USD en Bitcoin.

La demanda de Ethereum se ve respaldada por la continua debilidad del dólar estadounidense y una posible modificación en la política de la Reserva Federal, que podría comenzar pronto a recortar las tasas de interés (lo que casi con certeza ocurrirá a partir de mayo de 2028).

Los factores tecnológicos también están cobrando mayor relevancia: la cadena de bloques de Ethereum tiene amplias aplicaciones prácticas en tokenización y tendencias de descentralización, impulsadas por nuevas regulaciones favorables a la industria en EE. UU.

Bitcoin se mantiene en torno a los 120.000 USD, mientras su dominio frente a otras criptomonedas —las denominadas altcoins— ha venido disminuyendo desde hace tiempo. Esto podría ser señal del inicio de la llamada altseason, un periodo en el que el capital fluye desde Bitcoin hacia criptomonedas más pequeñas en busca de mayores retornos. Históricamente, este patrón ha marcado la fase final y eufórica de un mercado alcista, preludio de un repunte de volatilidad y episodios de pánico.

Ethereum (gráfico D1)

Al observar el gráfico, se aprecia una fuerte tendencia alcista, con el indicador RSI acercándose a los 80 puntos, lo que señala condiciones de sobrecompra. El precio de ETH se encuentra en una zona de resistencia potencialmente elevada (máximos de 2021) y, si logra superar los 4.800 USD, se abriría el camino hacia los 5.000 USD y niveles superiores.

Los flujos acumulados hacia ETH en los últimos 20 días superan los 5.000 millones de USD y, tras la entrada récord del lunes de más de 1.000 millones de USD, ayer las entradas en ETF también alcanzaron una cifra muy elevada, cercana a los 480 millones de USD.