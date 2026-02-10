Resumen diario: Datos débiles en EE.UU. arrastran a los mercados; nueva presión sobre los metales preciosos

La sesión en Wall Street transcurre con sentimiento mixto. Al momento de redactar este resumen, solo el Dow Jones registra un avance marginal, con una subida cercana al 0,1%, mientras que el S&P 500 retrocede alrededor de 0,1% y el Nasdaq 100 cae cerca de 0,3%.

En Europa, el tono fue claramente negativo, con la mayoría de los índices cerrando en terreno bajista. El DAX alemán cedió más de 0,1%, el FTSE 100 británico retrocedió más de 0,3% y el IBEX 35 español cayó un 0,4%. El CAC 40 francés fue el índice con mejor desempeño, registrando apenas un avance simbólico.

Las ventas minoristas de EE.UU. correspondientes a diciembre resultaron especialmente débiles, situándose en 0,0% mensual, tanto en el dato general como en el indicador que excluye automóviles (el mercado esperaba +0,4%). Estas cifras quedaron muy por debajo de las expectativas, decepcionando claramente a los inversores y reavivando las dudas sobre la solidez del consumidor estadounidense. Datos tan débiles apuntan a una desaceleración del consumo, lo que podría afectar negativamente las perspectivas de crecimiento económico en los próximos meses.

En el mercado de divisas, los movimientos más destacados se observan en el par USD - JPY, donde el yen se fortalece frente al dólar tras la victoria del bloque político de la primera ministra Takaichi.

El sentimiento negativo domina el mercado de metales preciosos. El oro cae cerca de 1% y se mantiene en torno a los USD 5.000 por onza, mientras que la plata retrocede más de 3%, poniendo a prueba el nivel de USD 80 por onza. El paladio y el platino muestran un comportamiento similar, con pérdidas cercanas al 1,6%.

También se observa una clara liquidación en el mercado de criptomonedas, donde los principales activos continúan bajo fuerte presión. Bitcoin cae alrededor de 2%, perforando el nivel de USD 69.000, mientras que Ethereum registra una caída aún más pronunciada, cercana al 5%, hasta la zona de USD 2.000.

El mercado de materias primas también opera bajo presión. Los contratos de petróleo Brent retroceden cerca de 0,4%, mientras que el WTI cae aproximadamente 0,6%. Los contratos de gas natural (NATGAS) también continúan debilitándose, con una caída cercana al 0,2%.

En el frente corporativo, Coca-Cola presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2025, que, si bien mostraron un beneficio por acción superior a lo esperado y un crecimiento en los volúmenes de venta, decepcionaron en ingresos, que se ubicaron por debajo de las previsiones del mercado. Además, la compañía anunció un crecimiento moderado de ventas para 2026 y un cambio en la posición de CEO.

Por su parte, Datadog publicó resultados muy sólidos para el cuarto trimestre de 2025, con ingresos creciendo cerca de un 29% interanual, hasta USD 953 millones, y un beneficio por acción superior a las expectativas, reafirmando su fuerte posicionamiento en los segmentos de nube e inteligencia artificial. La compañía también presentó previsiones positivas para 2026, anticipando un nuevo año de crecimiento en ingresos.