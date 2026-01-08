Euforia en acciones de defensa de EE. UU. 🗽 ¿USD 500.000 millones adicionales para el Departamento de Defensa?

- El sector defensa rebotó con fuerza tras el giro de Trump: menos énfasis en dividendos, pero un presupuesto 2026 de USD 1,5 billones reaviva expectativas de ingresos y compensa el mayor CapEx.
Los comentarios de Donald Trump provocaron ayer una montaña rusa en las acciones de defensa estadounidenses. Tras una venta inicial (con nombres como Lockheed Martin (LMT.US) y RTX Corp (RTX.US, antes Raytheon) cayendo varios puntos porcentuales por críticas en Truth Social), los gigantes del sector rebotaron con fuerza, llegando a subir 5% o más poco después del cierre del mercado contado. Hoy, las subidas son generalizadas en todo el sector, desde los grandes contratistas principales hasta compañías de menor tamaño.
¿Qué pasó?
En un primer momento, el presidente de EE. UU. dijo que no permitiría que los mayores contratistas prioricen dividendos elevados y recompras de acciones, instándolos a invertir en instalaciones de fabricación de armas de nueva generación.
El mercado interpretó esta postura como un riesgo operativo relevante: posible impacto negativo en el modelo de retorno al accionista y mayor gasto de capital (CapEx) que podría presionar los márgenes.
Aproximadamente una hora después, Trump añadió que, gracias a los ingresos por aranceles comerciales, el presupuesto de defensa para 2026 debería alcanzar USD 1,5 billones, frente a USD 1 billón previamente previsto. Ese comentario revirtió de inmediato el movimiento y disparó la recuperación del sector.
Antes, Trump también había señalado a RTX Corp, describiéndola como el contratista más reticente a aplicar las recomendaciones del Departamento de Defensa, por mantener una política “inflada” de dividendos y recompras. Esto agregó presión bajista inicial; sin embargo, esas pérdidas ya fueron más que compensadas y, antes de la apertura en EE. UU., la acción sube casi 5%, cotizando alrededor de USD 194.
