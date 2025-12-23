EUR/USD cae tras sólido PIB de EE. UU. en el 3T

Conclusiones clave El PIB de EE. UU. sorprende al alza en el 3T y refuerza al dólar, presionando al EUR/USD pese a señales mixtas en bienes durables.

Estados Unidos – Datos de PIB: PIB (3T): 4,3% t/t anualizado (Previsión: 3,3%; Anterior: 3,8%)

Índice de precios del PIB (3T): 3,7% t/t (Previsión: 2,7%; Anterior: 2,1%)

Precios PCE (3T): 2,8% (Previsión: 2,9%; Anterior: 2,1%)

Precios PCE subyacente (3T): 2,9% (Previsión: 2,9%; Anterior: 2,6%)

Ventas del PIB (3T): 4,6% (Anterior: 7,5%)

Gasto real del consumidor (3T): 3,5% (Anterior: 2,5%) El PIB real de Estados Unidos creció a una tasa anualizada sólida de 4,3% en el tercer trimestre de 2025, acelerándose desde el 3,8% del segundo trimestre. El crecimiento estuvo impulsado por un mayor gasto del consumidor, junto con repuntes en exportaciones y gasto público, mientras que la inversión se contrajo y las importaciones disminuyeron. Las presiones inflacionarias se intensificaron: el índice de precios PCE subió a 2,8% (con el PCE subyacente en 2,9%), por encima de los niveles del segundo trimestre. El índice de precios de compras internas brutas aumentó 3,4%. Las ventas finales reales a compradores privados domésticos avanzaron a 3,0%, el ingreso interno bruto real (GDI) creció a un ritmo más moderado de 2,4%, y las utilidades corporativas aumentaron en USD 166.100 millones, marcando una mejora significativa frente al trimestre previo.

Estados Unidos – Bienes durables (octubre): Órdenes de bienes durables: -2,2% m/m (Previsión: -1,5%; Anterior: 0,7%)

Órdenes de bienes durables subyacentes: 0,2% m/m (Previsión: 0,3%; Anterior: 0,7%)

Bienes durables excluyendo defensa: -1,5% m/m (Anterior: 0,1%)

Bienes durables excluyendo transporte: (Previsión: 0,3% m/m; Anterior: 0,6%) Las órdenes de bienes durables en EE. UU. cayeron 2,2% mensual en octubre hasta USD 307.400 millones, rompiendo una racha de dos meses de alzas. La caída se explicó principalmente por un descenso de 6,5% en equipos de transporte, que restó USD 7.200 millones al total. No obstante, la demanda subyacente mostró mayor resiliencia: las órdenes excluyendo transporte aumentaron 0,2%, mientras que las órdenes subyacentes excluyendo defensa cayeron 1,5%, lo que apunta a un enfriamiento del impulso general, pero menos severo bajo la superficie.

