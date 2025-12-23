Leer más
11:08 · 23 de diciembre de 2025

EUR/USD cae tras sólido PIB de EE. UU. en el 3T

Conclusiones clave
EUR/USD
Forex
-
-
Conclusiones clave
  • El PIB de EE. UU. sorprende al alza en el 3T y refuerza al dólar, presionando al EUR/USD pese a señales mixtas en bienes durables.

Estados Unidos – Datos de PIB:

 

  • PIB (3T): 4,3% t/t anualizado (Previsión: 3,3%; Anterior: 3,8%)

  • Índice de precios del PIB (3T): 3,7% t/t (Previsión: 2,7%; Anterior: 2,1%)

  • Precios PCE (3T): 2,8% (Previsión: 2,9%; Anterior: 2,1%)

  • Precios PCE subyacente (3T): 2,9% (Previsión: 2,9%; Anterior: 2,6%)

  • Ventas del PIB (3T): 4,6% (Anterior: 7,5%)

  • Gasto real del consumidor (3T): 3,5% (Anterior: 2,5%)

 

El PIB real de Estados Unidos creció a una tasa anualizada sólida de 4,3% en el tercer trimestre de 2025, acelerándose desde el 3,8% del segundo trimestre. El crecimiento estuvo impulsado por un mayor gasto del consumidor, junto con repuntes en exportaciones y gasto público, mientras que la inversión se contrajo y las importaciones disminuyeron. Las presiones inflacionarias se intensificaron: el índice de precios PCE subió a 2,8% (con el PCE subyacente en 2,9%), por encima de los niveles del segundo trimestre. El índice de precios de compras internas brutas aumentó 3,4%. Las ventas finales reales a compradores privados domésticos avanzaron a 3,0%, el ingreso interno bruto real (GDI) creció a un ritmo más moderado de 2,4%, y las utilidades corporativas aumentaron en USD 166.100 millones, marcando una mejora significativa frente al trimestre previo.


Estados Unidos – Bienes durables (octubre):

 

  • Órdenes de bienes durables: -2,2% m/m (Previsión: -1,5%; Anterior: 0,7%)

  • Órdenes de bienes durables subyacentes: 0,2% m/m (Previsión: 0,3%; Anterior: 0,7%)

  • Bienes durables excluyendo defensa: -1,5% m/m (Anterior: 0,1%)

  • Bienes durables excluyendo transporte: (Previsión: 0,3% m/m; Anterior: 0,6%)

 

Las órdenes de bienes durables en EE. UU. cayeron 2,2% mensual en octubre hasta USD 307.400 millones, rompiendo una racha de dos meses de alzas. La caída se explicó principalmente por un descenso de 6,5% en equipos de transporte, que restó USD 7.200 millones al total. No obstante, la demanda subyacente mostró mayor resiliencia: las órdenes excluyendo transporte aumentaron 0,2%, mientras que las órdenes subyacentes excluyendo defensa cayeron 1,5%, lo que apunta a un enfriamiento del impulso general, pero menos severo bajo la superficie.

 

 

24 de diciembre de 2025, 13:09

Acciones de Nike repuntan en preapertura: Tim Cook compra 50.000 títulos
24 de diciembre de 2025, 12:46

El cobre marca un nuevo máximo histórico y refleja un mercado sin holguras
24 de diciembre de 2025, 11:51

Feriados reducen volatilidad pese a riesgos políticos
24 de diciembre de 2025, 11:28

Colombia usa poderes de emergencia para aumentar impuestos a bancos y ricos

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo