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12:35 · 12 de marzo de 2026

ÚLTIMA HORA: El gas natural (NATGAS) sube tras la publicación de los datos de la EIA

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • El almacenamiento de gas natural (NATGAS) en EE. UU. cayó 38 Bcf, menos que la previsión de -41 Bcf.
  • La retirada es significativamente menor que la reciente caída de 132 Bcf, lo que sugiere un ajuste de inventarios más lento.
  • El precio del gas natural sube ligeramente tras la publicación del dato mientras el mercado ajusta expectativas.

La EIA (Administración de Información Energética) de EE. UU. mostró una extracción de gas natural de 38 Bcf (estimada en -41 Bcf), una cifra modesta en comparación con la reciente de 132 Bcf, lo que indica un ritmo más lento de ajuste de inventarios. El gas natural cotiza ligeramente al alza tras la publicación, ya que los operadores reaccionan a la menor extracción y recalibran sus expectativas.

Fuente: xStation

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