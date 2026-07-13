EUR/USD en soporte de un año: ¿rebote o ruptura?

El EUR/USD ha llegado a uno de esos niveles en los que el mercado deja de discutir sobre valoraciones y empieza a mirar únicamente el precio. La zona de 1,1474, que había funcionado como soporte durante aproximadamente un año, ha sido perforada. De momento, por tanto, no estamos ante un rebote confirmado, sino ante una ruptura bajista que todavía debe demostrar si es definitiva o falsa.

El soporte de 1,1474 pasa a ser resistencia

La lectura técnica es clara: mientras el EUR/USD permanezca por debajo de 1,1474, la dirección dominante sigue siendo bajista. Ese antiguo soporte pasa ahora a funcionar como resistencia. Cualquier recuperación que no consiga cerrar y consolidar por encima debe interpretarse como un pullback hacia la zona rota, no como un cambio de tendencia.

La debilidad del euro se sostiene además sobre dos motivos fundamentales.

El primero es el diferencial de tasas y expectativas monetarias entre Estados Unidos y la eurozona. La inflación estadounidense continúa demasiado alta para que la Reserva Federal pueda relajar rápidamente su política. Las últimas actas del FOMC mostraron una inflación PCE general del 3,8% y una subyacente del 3,3%, niveles incompatibles con una vuelta inmediata a una política claramente expansiva. Mientras la Fed mantenga las tasas elevados o el mercado conserve la posibilidad de nuevas subidas, los activos denominados en dólares siguen ofreciendo una rentabilidad relativa atractiva.

El BCE también enfrenta una inflación superior a su objetivo, especialmente por el impacto de la energía. Sus últimas proyecciones sitúan la inflación media de 2026 en el 3%, con un repunte hacia el 3,4% durante el tercer trimestre. Sin embargo, la situación europea es más incómoda porque ese aumento de los precios convive con unas perspectivas de crecimiento más débiles. El BCE puede verse obligado a mantener una política restrictiva, pero dispone de menos margen que la Fed para endurecerla sin dañar la actividad.

Esta diferencia es importante para el mercado de divisas. No basta con que el BCE sea restrictivo para que suba el euro. Necesita ser más restrictivo de lo que espera el mercado o mostrar una economía capaz de soportar tasas elevadas. Si Estados Unidos conserva una combinación de inflación persistente, crecimiento relativamente resistente y rentabilidades más atractivas, el dólar mantiene ventaja.

Energía y fortaleza relativa de Estados Unidos

El segundo motivo es la fortaleza relativa de la economía estadounidense frente a la eurozona, agravada por la mayor exposición europea al encarecimiento de la energía. Europa importa una parte importante del petróleo y del gas que consume. Una subida prolongada de los precios energéticos deteriora su balanza comercial, reduce la renta disponible de los hogares y comprime los márgenes de las compañías industriales. Estados Unidos también sufre el efecto inflacionario, pero dispone de una mayor producción energética propia y de una economía menos vulnerable a ese canal externo.

Esto crea un entorno especialmente complicado para el euro. Si el petróleo sube, la inflación europea aumenta, pero el crecimiento puede debilitarse. El BCE queda atrapado entre controlar los precios y evitar una desaceleración más profunda. Para el dólar, en cambio, un shock inflacionario puede reforzar inicialmente la expectativa de tasas elevadas y, al mismo tiempo, atraer demanda como activo refugio.

La evolución reciente también muestra que el mercado está premiando de nuevo al dólar por la resistencia económica estadounidense y por el diferencial de tasas. Société Générale mantiene una visión favorable sobre la divisa estadounidense apoyada precisamente en el mejor comportamiento relativo de la economía de Estados Unidos.

El gráfico todavía no confirma una recuperación del euro

Esta divergencia entre el corto y el medio plazo es importante. Puede existir una tesis alcista para el euro durante los próximos trimestres basada en una futura moderación de la Fed, expansión fiscal alemana y recuperación europea. Pero esa tesis todavía no está confirmada por el gráfico. El mercado puede pensar que el EUR/USD estará más alto dentro de seis meses y, al mismo tiempo, seguir vendiéndolo hoy mientras permanezca por debajo de 1,1474.

Desde el punto de vista técnico, la primera señal de mejora sería una recuperación rápida de 1,1474. No bastaría con superar el nivel durante unas horas. El par tendría que cerrar por encima y consolidar la ruptura para demostrar que la pérdida del soporte fue una falsa señal. En ese escenario, los vendedores que entraron con la ruptura podrían quedar atrapados y alimentar un rebote hacia las siguientes resistencias.



Fuente: xStation5

Mientras eso no suceda, los intentos de recuperación deben considerarse rebotes dentro de una estructura deteriorada. La pérdida de un soporte anual suele activar órdenes de venta, stops y estrategias sistemáticas, aumentando la presión durante las primeras sesiones posteriores a la ruptura. Si además el dólar sigue apoyado por tasas y crecimiento relativo, el movimiento técnico encuentra respaldo fundamental.

Niveles clave para EUR/USD

Por debajo de 1,1474, el siguiente escenario sería una extensión hacia 1,1330 y posteriormente hacia la zona de 1,12. La velocidad dependerá de los datos de inflación estadounidenses, la evolución de los rendimientos del Treasury y cualquier cambio en las expectativas de la Fed. Una caída del petróleo o unos datos estadounidenses claramente débiles podrían frenar el movimiento. Pero, de momento, el precio no está confirmando ese giro.

La lectura actual reúne, por tanto, una doble señal bajista. Por un lado, el EUR/USD ha roto un soporte que llevaba cerca de un año conteniendo las caídas. Por otro, el dólar sigue respaldado por un diferencial monetario favorable y por una economía estadounidense que ofrece mayor resistencia que la europea. ¿Seguirá forzando el EUR/USD a la baja?

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.