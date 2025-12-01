EUR/USD se estanca tras sólido dato PMI de EE.UU

11:45 (GMT -3:00) Estados Unidos – Datos PMI de noviembre:
-
PMI Manufacturero S&P Global: actual 52,2; previsión 51,9; previo 52,5.
Fuente: xStation5
_______
👉 Opera el impacto de los datos macro en EUR/USD y otros pares clave abriendo tu cuenta real en XTB aquí:Abre tu cuenta real de XTB aquí
El cobre sigue rompiendo récords mientras Citi refuerza el escenario alcista global
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
Inflación en Chile estable y perspectivas del tipo de cambio: qué está moviendo al dólar
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "