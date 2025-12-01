Leer más
12:06 · 1 de diciembre de 2025

EUR/USD sube tras débil informe ISM de EE.UU.

EUR/USD
Forex
-
-

12:00 (GMT -3:00) Estados Unidos – Datos ISM de noviembre:

  • ISM Manufacturero PMI: actual 48,2; previsión 49,0; previo 48,7.

  • ISM Manufacturero – Precios: actual 58,5; previsión 59,5; previo 58,0.

  • ISM Manufacturero – Nuevos Pedidos: actual 47,4; previo 49,4.

  • ISM Manufacturero – Empleo: actual 44,0; previo 46,0.

     Fuente: xStation5

__________

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

