EUR/USD sube tras débil informe ISM de EE.UU.

12:00 (GMT -3:00) Estados Unidos – Datos ISM de noviembre:
ISM Manufacturero PMI: actual 48,2; previsión 49,0; previo 48,7.
ISM Manufacturero – Precios: actual 58,5; previsión 59,5; previo 58,0.
ISM Manufacturero – Nuevos Pedidos: actual 47,4; previo 49,4.
ISM Manufacturero – Empleo: actual 44,0; previo 46,0.
Fuente: xStation5
