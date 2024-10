⏫EUR-USD sube un 0,2%

🗽Wall Street espera los datos de inflación del IPC de EE. UU. de agosto Inflación del IPC de EE. UU. para agosto de 2024: expectativas del mercado El consenso del mercado apunta a un aumento de la inflación mensual y básica mensual del 0,2% m/m, similar al mes anterior. Tal cambio en una base mensual es deseable para la Fed ante la perspectiva de alcanzar su objetivo de inflación antes de la fecha límite de pronóstico

En una base anual, se espera que la inflación caiga al 2,5% para agosto, por debajo del 2,9% interanual en julio. Se espera que la inflación básica del IPC se mantenga estable en el 3,2% interanual, el mismo que en la lectura de julio. Los datos de inflación de agosto probablemente mostrarán que las empresas están comenzando a tener dificultades para trasladar los mayores costos a los consumidores, lo que frenará aún más la inflación. Ante esto, las empresas buscan recortar costos con los empleados, lo que se traduce en menos contrataciones o incluso despidos. La inflación básica, clave desde la perspectiva de la Fed, probablemente se mantendrá estable, lo que en teoría deja la puerta abierta a un mayor recorte de los tipos de interés. Por otra parte, su nivel está lejos del objetivo de inflación, por lo que un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos todavía parece ser el escenario base. La inflación básica del IPC y del IPP no respondió al importante aumento de los costes de transporte recientemente. Esto puede indicar que la demanda se está debilitando, lo que da lugar a una incapacidad de trasladar los costes íntegramente a los consumidores, lo que reduce los márgenes de las empresas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Si analizamos los distintos componentes de la inflación, cabe señalar que la inflación inmobiliaria, en concreto los alquileres y sus equivalentes, sigue siendo la que más pesa. En este sentido, según el índice Case Shiller, deberíamos seguir viendo una disminución de la proporción de esta inflación en los próximos meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los coches usados ​​han sido recientemente uno de los factores que han hecho bajar la inflación. No obstante, cabe señalar que la caída interanual de los precios, medida por el índice Manheim, está empezando a atenuarse. Sin embargo, sigue siendo una caída interanual. La misma situación existe en términos de precios de los alimentos, según el índice de alimentos de la FAO. Sin embargo, en términos mensuales, los precios están repuntando.

Uno de los factores más importantes que deberían conducir a una disminución de la inflación general es el precio del petróleo y la gasolina, que cayó bruscamente en agosto y es probable que continúe cayendo en septiembre. También vale la pena señalar que en agosto tuvimos una caída significativa en el crecimiento de los salarios al 3,6%. El nivel del 3% está en línea con el objetivo de inflación del 2%. En vista de esto, no hay presión de la demanda para un repunte de la inflación básica. Los precios del petróleo podrían tener un gran impacto en la contención de la inflación en el corto plazo, lo que justificaría recortes de las tasas de interés. La pregunta es si la inflación caerá lo suficiente como para respaldar los recortes de 50 puntos básicos de la Fed. Fuente: Macrobond, XTB El crecimiento salarial se encuentra ahora en su nivel más bajo desde 2021. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El mercado está descontando fuertes recortes de la Fed El mercado todavía ve una probabilidad de aproximadamente el 34% de un recorte de los tipos de interés de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Fed. En cambio, está descontando más de 4 recortes para finales de este año (el mercado ve una probabilidad del 60% de 5 recortes este año). Todavía parece que el escenario base para la Fed es un recorte de 25 puntos básicos, aunque el mercado laboral está enviando algunas señales preocupantes. Si la inflación, especialmente la inflación subyacente, mostró una clara desaceleración en agosto, no se puede descartar la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos para septiembre, lo que podría debilitar al dólar. Una inflación en línea con las expectativas o un repunte de la inflación subyacente podrían descartar recortes mayores en la próxima reunión de la Fed. El mercado prevé recortes de entre 250 y 260 puntos básicos para principios de 2026. Fuente: Bloomberg FInance LP ¿Cómo reaccionará el mercado? El EUR-USD se está recuperando claramente tras las caídas de principios de esta semana. Por supuesto, la debilidad del dólar también puede estar relacionada con la reacción del mercado a los resultados del debate presidencial estadounidense. Sin embargo, una inflación menor a la esperada podría provocar nuevas subidas del par hacia el nivel de 1,11. A su vez, un repunte de la inflación subyacente, aunque poco probable, podría enviar al par a sus niveles más bajos desde mediados de agosto y probar el nivel de 1,10. Fuente: xStation5





