Europa entra en pánico: el DAX marca mínimos de 2026 mientras el gas se dispara

El shock energético europeo vuelve a escena con fuerza: gas y petróleo disparados, riesgo de suministro y un impacto directo sobre inflación, industria y expectativas del BCE.

El índice alemán está perdiendo actualmente alrededor de un 3%, poniendo a prueba un soporte clave de la tendencia alcista marcado por la media móvil exponencial de 200 días, que detuvo las caídas en noviembre de 2025.

El principal catalizador es el fuerte repunte de los precios europeos del gas TTF, que han superado los 50 EUR/MWh con un aumento de más del 60% desde el inicio de la semana, provocado por la suspensión de los suministros de GNL desde Catar tras los incidentes en el Estrecho de Ormuz.

Las bajas reservas de gas en Europa, en torno al 30%, y los buques de GNL detenidos están alimentando las preocupaciones sobre los costes energéticos, golpeando a las economías dependientes de importaciones. El mercado teme que el repunte de los precios de la energía en Europa provoque un fuerte aumento de los precios al consumidor, elevando la inflación general y obligando finalmente al BCE a reanudar su ciclo de subidas de tipos en Europa.

Casas de apuestas como Polymarket han visto un aumento del interés en contratos que apuestan por subidas de tipos hoy, pero los instrumentos basados en swaps y los rendimientos de bonos europeos siguen mostrando que es poco probable que el BCE suba los tipos en 25 pb antes de final de año.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Los inversores también observan hoy los datos preliminares del IPC de la zona euro para febrero, que sorprendieron con valores superiores a lo esperado: 1,9% interanual frente al 1,7% esperado y el 1,7% previo. El IPC subyacente subió un 2,4% interanual (previsión 2,2%; previo 2,2%), mientras que el IPC mensual aumentó un 0,7% (previsión 0,5%; previo -0,6%). Estas lecturas fuertes aumentan aún más los riesgos inflacionarios en Europa hoy en el contexto del aumento de los precios de la energía.

Curiosamente, una situación similar prevalece en Japón y Corea, donde el Nikkei 225 cae más de un 4% y los precios locales del gas han subido incluso más que en Europa, con el índice japonés alcanzando niveles por encima de 13 USD/MMBtu, el más alto desde principios de 2025.

Si la situación no se estabiliza en las próximas dos semanas, el euro y el DAX podrían experimentar correcciones aún mayores, y el Banco Central Europeo podría teóricamente volver a considerar subidas de tipos, lo que sería desastroso para la recuperación económica y debilitaría aún más los mercados locales. Por otro lado, debe recordarse que la reanudación del tráfico completo en el Estrecho de Ormuz podría revertir rápidamente los movimientos actuales.

Precio del DAX

El DAX alemán está ahora probando un nivel de soporte clave marcado por la EMA de 200 días (curva dorada en el gráfico). Cabe destacar que en el pasado esta zona ha sido repetidamente un punto de reacción de demanda tras ventas más profundas. Lo que ocurra a continuación con el DAX dependerá en gran medida de la situación geopolítica altamente volátil y, sobre todo, del tema del transporte a través del Estrecho, que actualmente está relativamente desierto.

El estado actual del transporte en el Estrecho de Ormuz es muy limitado. Con la excepción de algunos barcos con bandera iraní, la mayoría de los petroleros de países productores han detenido su tránsito en zonas o puertos justo antes del Estrecho. Fuente: marinetraffic