EURUSD cae tras el sólido informe NFP de Estados Unidos

El par EURUSD cotiza a la baja hoy después de que unos datos del mercado laboral estadounidense más sólidos de lo esperado impulsaran al dólar, mientras que una revisión de las cifras del PIB de la Eurozona correspondientes al primer trimestre mostró una imagen mucho más débil de la economía europea. El PIB de la Eurozona fue revisado a la baja hasta -0.2% trimestral, frente al aumento previamente informado de 0.1% y por debajo de las expectativas de crecimiento de 0.1%. En términos anuales, el crecimiento económico se desaceleró bruscamente hasta apenas 0.3%, desde el 0.8% registrado anteriormente.

En este contexto, el último informe del mercado laboral de Estados Unidos resultó significativamente más sólido de lo esperado.

Las Nóminas No Agrícolas (NFP) de mayo aumentaron en 172,000 puestos de trabajo, muy por encima del consenso de mercado de 89,000 y también por encima de la lectura anterior de 115,000. Además, las cifras de nóminas correspondientes a marzo y abril fueron revisadas al alza en un total combinado de 93,000 empleos. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.3%, mientras que el crecimiento anual de los salarios se ubicó en 3.4% interanual, en línea con las expectativas del mercado.

Tras la publicación de los datos, el dólar estadounidense se fortaleció y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, mientras que el sentimiento en Wall Street se debilitó ligeramente ante la preocupación de que un mercado laboral resiliente reduzca las probabilidades de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en el corto plazo. En comparación con Estados Unidos, la economía de la Eurozona parece actualmente considerablemente más débil, reforzando la divergencia entre ambas regiones.

EURUSD (H1)

El EURUSD continúa moviéndose a la baja y ha retrocedido nuevamente hacia el nivel de 1.1600, acompañado de un elevado volumen de ventas. El par ha caído por debajo de la EMA de 50 períodos (EMA50) y de la EMA de 200 períodos (EMA200), una señal de que el impulso de corto plazo se ha vuelto más negativo. Una ruptura sostenida por debajo de 1.1600 podría abrir la puerta a un movimiento bajista más pronunciado. Ahora, la atención de los inversionistas se centrará en la próxima decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), que podría convertirse en el próximo gran catalizador para el par.



Fuente: xStation5



Fuente: XTB Research