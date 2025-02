➡️ EURUSD por encima de 1.04 antes del ADP

El dato de ADP es crucial para la economía de EE.UU. y será publicado a la 10:15 am GMT -3. El euro se mantiene por encima de $1.04 frente al dólar, mientras los inversionistas esperan la publicación del informe clave sobre el empleo en el sector privado de EE.UU. más tarde hoy. Estas cifras, que se darán a conocer a la 1:15 PM GMT, ofrecerán una visión crucial sobre la salud del mercado laboral antes del informe oficial de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes. Expectativas del mercado El informe Automatic Data Processing (ADP) National Employment Report se espera que muestre una recuperación significativa en la creación de empleo en enero, con los economistas proyectando un aumento de 150.000 empleos. Esto sigue a una lectura más débil de lo esperado en diciembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Distribución de pronósticos para el informe de hoy: Los economistas en su mayoría esperan lecturas de 150.000 empleos o más. La previsión más baja asume una lectura de 100.000 empleos. Fuente: Bloomberg Finance L.P. ADP como precursor del NFP Si bien el informe ADP se sigue de cerca como indicador previo del NFP, su precisión ha sido irregular en los últimos meses. En noviembre, ambos informes mostraron diferencias significativas, lo que generó dudas sobre la fiabilidad del ADP. Sin embargo, los sólidos datos del NFP de diciembre han reforzado las expectativas de una expansión continua en el mercado laboral de EE.UU.. Recientemente, hemos observado una mayor correlación entre ADP y NFP. No obstante, en diciembre hubo una gran diferencia. Además, el próximo viernes conoceremos la revisión del estado del empleo para marzo de 2024, lo que podría modificar las cifras del NFP de meses anteriores. Fuente: XTB Analysis Department Contexto económico general El mercado laboral de EE.UU. sigue siendo un factor clave para la Reserva Federal, que recientemente ha ajustado su política monetaria en respuesta a las preocupaciones sobre la inflación. Si bien el NFP ha señalado un crecimiento sólido del empleo, otros indicadores, como el Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS), han mostrado una posible desaceleración en la demanda de trabajadores. El número de empleados en EE.UU., según el informe NFP, ha alcanzado la tendencia de 2010-2020. Sin embargo, estamos viendo una caída en el número de vacantes abiertas (informe JOLTS), lo que sugiere que el crecimiento del empleo podría ralentizarse en los próximos meses. Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Perspectiva del EURUSD El euro ha recuperado terreno tras tocar mínimos recientes, luego de que la amenaza de aranceles de la administración Trump a bienes de la UE empujara brevemente al par de divisas por debajo de $1.02. Sin embargo, el riesgo de una guerra comercial sigue siendo una preocupación clave para los inversionistas, quienes también observan de cerca la perspectiva económica de EE.UU.. Un informe ADP más fuerte de lo esperado, especialmente uno que supere los 180.000 empleos, podría fortalecer el dólar y presionar a la baja al euro. Por el contrario, una lectura por debajo de 150.000 podría impulsar un repunte en la moneda única. Fuente: xStation5

