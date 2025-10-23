Leer más
09:51 · 23 de octubre de 2025

ÚLTIMA HORA: Las ventas minoristas núcleo de Canadá quedan muy por debajo de las expectativas

  • El informe de ventas minoristas de Canadá correspondiente a agosto estuvo en línea con las expectativas, con un aumento del 1 % mensual.
  • Sin embargo, la dinámica de las ventas minoristas núcleo fue inferior a lo esperado.

Las ventas minoristas de Canadá registraron un incremento del 1.0 % mensual, en línea con las expectativas (tras una caída del -0.8 % en julio), pero las ventas minoristas núcleo aumentaron solo un 0.7 % mensual, muy por debajo del 1.3 % esperado, aunque por encima del -1.2 % registrado en julio. El par USDCAD cayó por debajo de 1.40 tras la publicación del informe.

El informe de ventas minoristas de agosto de 2025 mostró un aumento del 1.0 % mensual, alcanzando los 70.4 mil millones de dólares canadienses. Esto representa una sólida recuperación después de la caída registrada en julio. Se registraron aumentos en seis de los nueve sectores analizados, liderados por concesionarios de vehículos motorizados y piezas, mientras que las estaciones de servicio y los minoristas de combustibles reportaron descensos.

El informe de agosto indica una recuperación relativamente sólida en la demanda de los consumidores tras la debilidad anterior, lo que sugiere que es poco probable que el Banco de Canadá (BoC) recorte las tasas de interés de forma inmediata. Por otro lado, la estimación preliminar para septiembre apunta a una posible desaceleración renovada en las ventas —si se confirma, podría aumentar la presión sobre el BoC para flexibilizar su política monetaria. Los datos revisados de septiembre y las cifras mensuales próximas serán clave para evaluar la postura del banco central en relación con posibles recortes de tasas.

También vale la pena destacar que la inflación en Canadá repuntó bruscamente al 2.4 % interanual en septiembre, en comparación con el 1.9 % registrado en agosto. La probabilidad de otro recorte de tasas por parte del BoC (programado para el mismo día que la decisión de la Reserva Federal) se sitúa actualmente en torno al 80 %. El par USDCAD se mantiene por debajo del nivel de 1.40, mostrando una leve caída tras el informe. Mientras tanto, el fortalecimiento de los precios del petróleo sugiere que el USDCAD podría experimentar una corrección a corto plazo hacia el rango de 1.3900–1.3950.

Fuente: xStation5.

24 de octubre de 2025, 15:57

