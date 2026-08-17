Los precios del cobre continuaron al inicio de la sesión de hoy con las subidas dinámicas iniciadas a finales de junio y principios de julio. El avance de hoy llevó los precios a sus niveles diarios más altos desde enero, pero, con 14.236 dólares por tonelada, existe la posibilidad de alcanzar el máximo histórico de cierre. Esto se debe a una creciente «presión de posiciones cortas» (short squeeze) en los contratos de Londres y a una intensa pugna por la entrega física.

El mercado alcista del cobre continúa a pesar de los decepcionantes datos de la economía china, responsable de aproximadamente el 50 % de la demanda mundial total de esta materia prima.

Datos débiles de China frente a la fortaleza de los metales industriales

Los datos macroeconómicos de julio de China, la segunda mayor economía del mundo, decepcionaron fuertemente a los mercados. Las ventas minoristas crecieron solo un 0,6 % interanual, frente al 1,5 % esperado. Además, la producción industrial se desaceleró hasta el 4,5 % interanual, mientras que los precios de las viviendas nuevas registraron una caída del 3,2 % interanual.

Otro dato preocupante es el aumento inesperado de la tasa de desempleo hasta el 5,2 %. La clara desaceleración económica y la crisis que continúa en el mercado inmobiliario están lastrando la demanda, lo que afecta, entre otros sectores, a la producción de acero.

Cabe destacar que China sigue siendo el mayor consumidor de cobre del mundo, principalmente debido al uso de este material en infraestructuras. No obstante, el cobre está adquiriendo una importancia cada vez mayor en la actual transición energética y en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

En el pasado, los datos procedentes de China constituían un factor determinante para el cobre. Actualmente, sin embargo, observamos una enorme divergencia entre el indicador adelantado, representado por el impulso crediticio, y el aumento del precio del cobre.

A pesar de este contexto macroeconómico tan negativo, los metales industriales están mostrando una resistencia especialmente notable. El cobre registra una desviación extrema de +3,31σ por encima de su media de cinco años.

Los metales preciosos mantienen una posición igualmente sólida: el oro (+3,13σ) y la plata (+2,95σ) representan un refugio frente a los riesgos geopolíticos y económicos a escala mundial.

Las tensiones logísticas en Oriente Medio, especialmente en la región del mar Rojo, siguen siendo un factor de riesgo clave, obligando a los compradores asiáticos a modificar las rutas de suministro no solo de petróleo, sino también de importantes metales industriales.

El fenómeno del short squeeze y la enorme situación de backwardation en la LME: ¿cómo afectan al cobre?

El principal motor de los precios del cobre es una prima física extremadamente elevada en Londres y el desplome de los niveles de inventarios.

En un momento dado, el precio del cobre para entrega inmediata (spot) en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se situó 543,50 dólares por tonelada por encima de los contratos a tres meses. Esta diferencia, conocida como backwardation, es la mayor observada desde la repentina situación de market squeeze de 2021.

Además, la prima de los contratos de agosto, que son los más líquidos, frente a los de septiembre alcanzó los 370 dólares por tonelada.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Estamos viendo una enorme situación de backwardation a corto plazo en el mercado del cobre.

Los inventarios mundiales registrados por la Bolsa de Metales de Londres (LME) se han reducido hasta poco más de 200.000 toneladas. Han disminuido de forma continua durante 42 días, marcando la racha más prolongada de descensos de este tipo desde 2014.

La presión adicional proviene del hecho de que casi la mitad de esas 205.000 toneladas de cobre almacenadas en el sistema de la LME ya están reservadas para ser retiradas por los compradores, dejando al resto del mercado con una disponibilidad de metal críticamente baja.

La reducción de los inventarios en los almacenes se ve respaldada por las operaciones de grandes grupos de comercialización de materias primas, como Mercuria, Trafigura y Vitol, que han estado retirando cobre en las últimas semanas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios mundiales de cobre en las bolsas están disminuyendo, pero, en un contexto histórico, no parecen encontrarse en niveles extremadamente bajos, debido al enorme aumento de los inventarios estadounidenses durante el último año y medio.

División de los inventarios: enormes entradas en EE. UU. y almacenes vacíos en China

La situación actual pone de manifiesto la particular distribución de los inventarios mundiales: mientras que los almacenes de China están prácticamente vacíos, los inventarios de Estados Unidos están creciendo.

Una parte importante del flujo de metal hacia EE. UU. se debe a las expectativas de que la Administración de Donald Trump pueda imponer próximamente nuevos aranceles al cobre refinado. Esto genera una oportunidad de arbitraje que incentiva a los operadores a exportar cobre hacia la bolsa COMEX de Estados Unidos, donde los precios llegaron a batir récords todavía el año pasado y llegaron a desviarse de los precios de Londres hasta en 1.000 dólares por tonelada.

El mercado sigue a la espera de una decisión definitiva de la Casa Blanca, lo que no hace más que alimentar la incertidumbre e incrementar las importaciones al otro lado del Atlántico.

Al mismo tiempo, las fundiciones de cobre chinas se han visto obligadas a reducir su producción debido a la escasez de materias primas. Este problema se ve agravado por una disminución de la calidad —contenido metálico— de los minerales recibidos y por una grave escasez de chatarra de cobre, provocada por un mayor control de las facturas en la industria china del reciclaje.

La limitada oferta procedente de las fundiciones hace que algunos compradores chinos dependan cada vez más de la importación de los menguantes inventarios almacenados en los depósitos asiáticos de la LME.

Perspectivas de futuro para el cobre

Todos estos fenómenos —pánico por el suministro, proximidad de los plazos de liquidación de los contratos y guerra arancelaria— han provocado que los precios del cobre suban cerca de un 15 % este año.

Las cotizaciones de la LME han superado la barrera de los 14.000 dólares por tonelada. Según los analistas, la presión que continúa ejerciéndose sobre las entidades que mantienen posiciones cortas podría provocar nuevas recompras forzadas a precios cada vez más elevados.

Se prevé que, ante una escasez física de esta magnitud, el cobre pueda regresar próximamente a sus máximos históricos, superando la barrera de los 14.500 dólares e incluso dirigiéndose hacia la zona de los 15.000 dólares por tonelada.

Fuente: XTB

Los precios del cobre han aumentado más del 15% este año

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Curiosamente, seguimos observando un predominio de las posiciones cortas sobre las posiciones largas en el mercado londinense del cobre.

Cotización del cobre

Fuente: xStation5

Los precios del cobre registran fuertes subidas al comienzo de la semana, rompiendo al alza un periodo de consolidación de varios días. Aunque a escala mundial no estamos ante una situación de escasez, el carácter local de los mercados podría provocar una mayor presión de posiciones cortas (squeeze), lo que podría impulsar los precios hasta nuevos máximos históricos.