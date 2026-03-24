Explosiones en una refinería de Texas: ¿Qué significa el incendio de Port Arthur para el mercado?

El incendio se desató en una refinería propiedad de Valero, una de las empresas líderes en el mercado local de hidrocarburos. Hace unos meses, la compañía firmó un acuerdo con Chevron para el procesamiento de crudo venezolano.

Según la información disponible, el origen del incendio fue una unidad de hidroprocesamiento de diésel. El fuego ya está controlado, pero aún se percibe humo en las instalaciones. La planta de Valero representa casi el 2% de la capacidad total de refinación de Estados Unidos. Cabe destacar que, según los últimos informes de inventario de crudo, la mayor escasez en la cadena de suministro se está produciendo en la refinación, más que en el crudo en sí. La refinería es uno de los principales productores de, entre otros productos, combustible para aviones. Este es actualmente el tipo de combustible más escaso debido al conflicto en el Golfo Pérsico. Por el momento, nada indica que la producción total de la refinería se haya reducido de manera significativa para el mercado o la economía.

Sin embargo, cabe recordar que funcionarios iraníes habían advertido a Donald Trump sobre posibles "sorpresas" y aumentos de precios. Actualmente no hay pruebas de ello, pero no es una sospecha infundada que este incidente pueda no haber sido un accidente, y que puede que no sea el único suceso de este tipo que veamos en las próximas semanas.