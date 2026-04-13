Tras 16 años de gobierno de Viktor Orbán, Hungría despierta a una nueva realidad. El partido Tisza ha logrado una victoria histórica bajo el liderazgo de Péter Magyar, que no solo pone fin a la era de la “democracia iliberal”, sino que, gracias a una probable supermayoría constitucional (2/3 de los escaños), otorga al nuevo líder un mandato para una transformación completa del Estado. El florín es actualmente una de las divisas más fuertes del mercado global en la apertura del lunes, a pesar de las fuertes tensiones en Oriente Medio. Mientras tanto, Bruselas mira hacia Budapest con esperanza, lo que podría señalar un mayor potencial de apreciación para los activos locales.

Un mandato para un gran cambio en Hungría

El resultado electoral es un terremoto político, aunque en gran medida anticipado por los observadores. Péter Magyar logró movilizar al país para rechazar al anterior establishment anti‑europeo. Aunque el recuento continúa, todo apunta a que Tisza obtendrá dos tercios del Parlamento. Con ello, se abre la posibilidad de “desbloquear” instituciones que el partido de Orbán había blindado durante años. En su discurso de victoria, Magyar ya pidió la dimisión de altos cargos, incluido el fiscal general y jueces del Tribunal Constitucional, prometiendo un retorno pleno a los estándares democráticos y al Estado de derecho.

Florín: ¿es solo el comienzo de un rally mayor?

La moneda húngara reaccionó de inmediato, fortaleciéndose con fuerza frente al dólar y el euro. El par USD/HUF cae casi un 2%, y el florín es una de las divisas más fuertes de los últimos 12 meses, no solo frente al dólar, sino también frente al euro.

A pesar de esta fuerte apreciación, históricamente el florín ha sido una de las monedas más débiles de la región, lo que deja margen para nuevas subidas. En su último informe, Morgan Stanley señala que la demanda de bonos domésticos probablemente aumentará con fuerza, lo que podría estimular una demanda adicional de la divisa. El banco también ve potencial para una política monetaria menos restrictiva gracias a la fortaleza del forinto, lo que permitiría una recuperación económica más sólida.

Perspectiva a 5 años: el florín ha sufrido años de depreciación profunda debido a conflictos con la UE, debilidades energéticas y políticas económicas poco convencionales. Un retorno a la estabilidad podría implicar una apreciación adicional del 5–7% a medio plazo.

el florín ha sufrido años de depreciación profunda debido a conflictos con la UE, debilidades energéticas y políticas económicas poco convencionales. Un retorno a la estabilidad podría implicar una apreciación adicional del 5–7% a medio plazo. Prima de riesgo: la caída del gobierno de Orbán reduce drásticamente la prima de riesgo político. Se espera que la curva de rendimientos caiga entre 100 y 150 puntos básicos, atrayendo capital extranjero que evitó Budapest durante años.

Economía: desbloquear miles de millones de la UE

La clave del crecimiento futuro es el desbloqueo de los fondos europeos. Morgan Stanley estima que el acceso al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y a los fondos de cohesión podría elevar el crecimiento potencial del PIB de Hungría en 1–1,5 puntos porcentuales.

¿Qué significa esto para los impuestos? Aunque el nuevo gobierno hereda una economía con cierta carga fiscal, la llegada de euros desde Bruselas da a Magyar un margen significativo:

Fin de los “windfall taxes”: es posible retirar los gravámenes sectoriales impuestos por Orbán a bancos, comercio minorista y energía, mejorando el clima de inversión.

Inversión sobre consumo: los fondos europeos probablemente se destinarán a modernización de infraestructuras y transición energética, un enfoque más orientado al crecimiento que las transferencias sociales preelectorales de Fidesz.

Giro geopolítico: Ucrania y Rusia

La victoria de Tisza supone un cambio fundamental en política exterior.

Fin del veto a Ucrania: Magyar ha anunciado un retorno a la “familia europea”. Esto implica el posible fin del bloqueo a la ayuda militar y financiera a Kyiv (incluido el paquete clave de 90.000 millones de euros). Hungría deja de ser el “caballo de Troya” de Rusia dentro de la UE y la OTAN.

Materias primas rusas: aquí el cambio será gradual. Aunque el rumbo es pro‑europeo, Magyar presentó un calendario realista (que se extiende a la próxima década) para reducir la dependencia del petróleo y gas rusos. La infraestructura actual —como el gasoducto TurkStream y las refinerías de MOL adaptadas al crudo Urals— impide un corte inmediato, pero la dirección hacia la diversificación es irreversible.

Resumen: nueva era en Hungría

Hungría entra en una nueva era. Para los inversores, es una señal para volver a un mercado infraponderado durante años. Para la región, es una oportunidad para reforzar el Grupo de Visegrado y la cohesión de la UE. Si Péter Magyar utiliza su mayoría constitucional para reparar rápidamente las relaciones con Bruselas, el florín y la bolsa húngara podrían convertirse en líderes de crecimiento en Europa Central durante los próximos años.

El par EUR/HUF cae hacia 366, su nivel más bajo desde abril de 2022. Una apreciación adicional del 5% permitiría probar la zona de 350, un nivel no visto desde septiembre de 2021. Una caída por debajo de 360 también supondría romper la línea de tendencia alcista de 15 años.

Gráfico del par EUR/HUF