Cierre de mercado: Bolsas se disparan mientras el mercado espera la IPO de SpaceX

La jornada estuvo marcada por un fuerte repunte del apetito por riesgo, luego de que aumentaran las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Las acciones subieron con fuerza en Wall Street, con el S&P 500 avanzando 1,8% y el sector de semiconductores liderando las ganancias, mientras que el oro también registró alzas ante la persistencia de incertidumbre geopolítica. En contraste, el dólar se debilitó y el petróleo cayó hasta cerca de US$86 por barril, reflejando menores temores a una interrupción del suministro energético y aliviando las presiones inflacionarias. El giro diplomático impulsado por Trump, tras cancelar los ataques previstos contra Irán, mejoró el tono de mercado y favoreció una rotación hacia activos de riesgo.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La jornada estuvo marcada por una reducción de la tensión en Medio Oriente, luego de que Donald Trump anunciara la cancelación de ataques previstos contra Irán ante avances hacia un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán. El posible acuerdo buscaría extender el alto el fuego e iniciar negociaciones formales sobre el programa nuclear iraní, con respaldo de actores regionales clave. Aunque el bloqueo naval estadounidense se mantendría hasta la firma del acuerdo, el mercado interpretó la noticia como una señal de desescalada, impulsando el apetito por riesgo global.

Economía: El Banco Mundial ajustó sus proyecciones globales en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y mayores presiones sobre materias primas. Para 2026, redujo su previsión de crecimiento del PIB mundial a 2,5%, mientras que para las economías emergentes y en desarrollo espera una desaceleración a 3,6%. Además, proyecta que la actividad global se consolide hacia 2027-2028 con un crecimiento anual cercano al 2,8%, mientras que los precios promedio de las materias primas podrían aumentar 22% en 2026, revirtiendo la caída prevista anteriormente.

Estados Unidos: Los datos económicos mostraron señales mixtas. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo subieron a 229.000, por encima de lo esperado, mientras que las solicitudes continuas también aumentaron, reflejando cierta moderación en el mercado laboral. En inflación mayorista, el IPP general superó las expectativas tanto en términos mensuales como anuales, aunque el IPP subyacente mostró una lectura más contenida frente a lo previsto, dejando un panorama aún desafiante para la Reserva Federal.

Europa: El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta 2,25%, en línea con lo esperado, mientras revisó al alza sus proyecciones de inflación para 2026 y 2027 por mayores precios de la energía. Christine Lagarde advirtió que los riesgos inflacionarios siguen sesgados al alza, especialmente si el petróleo permanece elevado o si se intensifican los efectos de segunda vuelta. Aunque el mercado contempla una posible pausa en julio, nuevas alzas no están descartadas si las presiones energéticas aumentan.

Petróleo: El crudo cerró a la baja en medio del alivio geopolítico, luego de que la cancelación de ataques contra Irán redujera el temor a una interrupción mayor del suministro. En paralelo, la OPEP informó que la producción de la OPEP+ cayó en mayo, liderada por una menor oferta iraní, y ajustó sus previsiones de demanda: recortó el crecimiento esperado para 2026, pero elevó la estimación para 2027, reflejando un balance todavía sensible entre oferta, demanda y riesgo geopolítico.

Oro: El oro avanzó tras el anuncio de Trump sobre la cancelación de los ataques contra Irán, en una reacción asociada tanto a la incertidumbre residual como a la búsqueda de cobertura frente a un escenario geopolítico aún frágil. El metal llegó a subir hasta 2,4%, alcanzando los US$4.169,83 por onza, su mayor incremento intradía desde el 6 de mayo, aunque la evolución futura dependerá de si la vía diplomática logra consolidarse.

Acciones: SpaceX presentó un prospecto de escritura libre que confirma una operación histórica para el mercado, con la venta de cerca de 555,6 millones de acciones a US$135 cada una, por un tamaño aproximado de US$75.000 millones. La transacción convertiría a SpaceX en la mayor OPI de la historia, superando ampliamente a Saudi Aramco. La operación refuerza el peso de la compañía en tecnología, defensa, conectividad satelital y economía espacial, y podría acercar a Elon Musk a convertirse en el primer trillonario del mundo, aunque el mercado exigirá que la empresa respalde su valorización con resultados.

Análisis US100

El precio ha continuado con su estructura de giro tras respetar el soporte de los 28.239 puntos y superar la primera resistencia de corto plazo, logrando además romper el canal bajista previo. En este contexto, el nivel más relevante para el corto plazo pasa a ser la zona de los 29.206 puntos, que ahora actúa como soporte tras la ruptura.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 29.206 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante en torno a los 30.255 puntos. En cambio, un fallo en esta ruptura podría dar paso a una corrección, con posibilidad de retorno hacia el soporte de los 28.239 puntos.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro confirmó un rebote desde el soporte de los 4.025, nivel que actuó como piso tras marcar nuevos mínimos anuales. Desde esa zona, el precio logró aproximarse a la resistencia de los 4.219, que ahora se transforma en la referencia clave de corto plazo. Mientras tanto, el movimiento sigue teniendo carácter correctivo dentro de una estructura que aún luce frágil en términos de tendencia.

Si el precio consigue superar de forma sostenida los 4.219, podría extender la recuperación hacia una resistencia adicional en torno a los 4.477. En cambio, un rechazo desde este nivel podría reactivar la presión bajista, con el soporte principal nuevamente en los 4.025. Una pérdida de esa zona abriría la puerta a una extensión de la caída hacia niveles inferiores.

Fuente: xStation5

