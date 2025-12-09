Freno a nuevos recortes de política monetaria en Australia

El RBA mantuvo los tipos de interés en el 3,6%, como se esperaba, pero el cambio fundamental reside en el drástico cambio en su discurso sobre posibles subidas en 2026. La gobernadora Michele Bullock declaró categóricamente que no se vislumbran nuevos recortes en el horizonte, y el escenario presupone una pausa prolongada o una transición a un ciclo de subidas. Australia está atravesando el ciclo de recortes más corto y superficial en los 30 años de historia del banco central, con solo tres recortes en febrero, mayo y agosto. El mercado ya prevé casi dos subidas para el próximo año, y el economista jefe del Banco Nacional de Australia advierte que una subida podría incluso producirse en la reunión de febrero, los días 2 y 3 de febrero. La decisión fue unánime, lo que subraya la determinación del RBA respecto a la inflación, que se situó en el 3,8% interanual en octubre, muy por encima del objetivo del banco del 2-3%. El problema fundamental que enfrenta la política monetaria del banco central australiano es que el elemento más persistente de la inflación está vinculado a la vivienda, las facturas de servicios públicos y los seguros, es decir, factores poco sensibles a las subidas de tipos de interés. Un aumento de los tipos frenará la demanda y la inversión, pero al mismo tiempo desalentará la construcción de nuevas viviendas y aumentará la escasez de alquileres, lo que refuerza las presiones inflacionarias en el mercado inmobiliario. Para los hogares australianos, esto supone un escenario frustrante: tras 13 subidas en 2022-2023, solo recibieron tres rebajas, y ahora se enfrentan a una posible normalización hacia tipos más altos, lo que supondrá un nuevo revés para los ajustados presupuestos familiares y la política gubernamental, que deben lidiar simultáneamente con la presión sobre el gasto fiscal.

Como se muestra en la tabla anterior, que representa la valoración de los swaps para la trayectoria futura de los tipos de interés en Australia, el mercado ya da una probabilidad del 84% de que los tipos de interés se eleven dos veces el próximo año en 25 puntos básicos.

Cotización del AUD/USD

Fuente : Plataforma de XTB

El par AUD/USD ha experimentado varias sesiones de negociación que han generado subidas dinámicas en su tipo de cambio. La magnitud y el ritmo de las subidas llevaron al indicador RSI, correspondiente al promedio histórico de 14 períodos, a oscilar en la zona de los 70 puntos, lo que se denomina zona de sobrecompra. Anteriormente, a principios de septiembre, un escenario similar desencadenó una corrección a la baja en el par. Las divergencias entre el indicador RSI y el precio indican que los bajistas han dominado el mercado con mayor frecuencia. Sin embargo, esto no impide que la postura agresiva de Bullock pueda cambiar el panorama del mercado y sentar las bases para mantener la tendencia alcista a medio plazo. Mucho dependerá de la publicación de datos futuros de Australia, pero también de EE. UU. La decisión de la Fed de mañana a las 20:00 va a ser decisiva.