Fresnillo PLC sube más de 10% por repunte de metales y menor tensión EE.UU.-Irán

Fresnillo (FRES.UK) se dispara más de 10%, impulsada por el rally de los metales preciosos y el mayor apetito por activos cíclicos. La acción rebota junto con la plata, el oro y el cobre, después de que el mercado aumentara la probabilidad de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Plata, oro y cobre impulsan el rebote de FRES.UK

El avance de Fresnillo responde al fuerte movimiento de los metales. La plata lideró la reacción con un alza cercana al 5%, seguida por el oro, que avanzó alrededor de 3%, y el cobre, también con ganancias superiores al 3%. Para una minera como Fresnillo, cuya exposición está concentrada en plata y oro, el repunte de los precios mejora la lectura de ingresos esperados, márgenes y generación de caja.

La compañía es el mayor productor mundial de plata primaria y uno de los principales productores de oro en México, por lo que el mercado suele amplificar en su acción los movimientos de ambos metales.

Menor riesgo geopolítico

El catalizador externo fue el avance de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Según Axios, ambos países se acercan a un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos que podría abrir una ventana de negociación de 30 días, aunque Washington todavía espera una respuesta de Teherán y el acuerdo no está cerrado.

El borrador incluye compromisos sobre el programa nuclear iraní, alivio de sanciones y una posible reducción de tensiones en torno al Estrecho de Ormuz. Este nuevo evento quitó parte del riesgo de guerra, favoreció la búsqueda de activos de mayor beta y reforzó el flujo hacia mineras vinculadas a metales. Fresnillo destacó dentro de ese movimiento por su sensibilidad directa a la plata.

Análisis técnico Fresnillo:

El gráfico de FRES.UK muestra una ruptura alcista de corto plazo tras el rebote desde la zona de 31,35–32,20. El precio recuperó con fuerza la referencia de 34,65, acercándose nuevamente a la parte alta del rango reciente, mientras el MACD confirma aceleración positiva con histograma en expansión.



Fuente: xStation