Fuerte aumento en las reservas de crudo en EE. UU.

Datos clave:
-
Inventarios de crudo: +3,94 mb (pronóstico: -1 mb; previo: +2,42 mb)
-
Gasolina: +1,48 mb (pronóstico: -0,2 mb; previo: -3,8 mb)
-
Destilados: +4,72 mb (pronóstico: +0,1 mb; previo: +1,88 mb)
Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), los inventarios de crudo aumentaron la semana pasada en 3,94 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 1 millón de barriles (en la semana anterior se había registrado un alza de 2,42 millones de barriles).
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Los inventarios de gasolina subieron 1,48 millones de barriles, cuando el mercado esperaba una disminución de 0,2 millones de barriles (la semana anterior se había registrado una caída de 3,8 millones de barriles).
Por su parte, los inventarios de destilados aumentaron 4,72 millones de barriles, superando ampliamente las previsiones de un ligero incremento de 0,1 millones de barriles (la semana anterior habían subido 1,88 millones de barriles).
Fuente: xStation5
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "