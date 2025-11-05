Fuerte aumento en los inventarios de petróleo. El crudo rebota desde los 60 dólares

-
El aumento semanal de 5,2 millones de barriles fue el mayor desde el 25 de julio de 2025
La utilización de refinerías cayó por segunda semana consecutiva, lo que explica la disminución en los inventarios de productos refinados
Crude oil inventories in the US: +5.2 mb (forecast: -0.286 mb; prior: -6.858 mb)
Gasoline inventories: -4.7 mb (forecast: -1.8 mb; prior: -5.9 mb)
Distillate inventories: -0.643 mb (forecast: -2.5 mb; prior: -3.3 mb)
Crude oil inventories have risen significantly, accompanied by a sharp decline in gasoline and distillate inventories. This is due to a decline in refining capacity utilization, but also to a recovery in fuel demand in the US. Crude oil is currently attempting to rebound after the declines that occurred in the early afternoon, reacting to the support level at $60 per barrel.
