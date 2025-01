Fuerte caída de las acciones de EA tras los decepcionantes resultados preliminares del tercer trimestre 24/25 📉

Electronic Arts (EA.US) ha ca铆do m谩s de un 17% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la publicaci贸n de los resultados financieros preliminares del trimestre anterior y la revisi贸n a la baja por parte de la compa帽铆a de su pron贸stico para el a帽o fiscal 2024/25. El menor rendimiento de los t铆tulos deportivos clave y un lanzamiento decepcionante del nuevo t铆tulo de la serie Dragon Age llevaron a la compa帽铆a a revisar sus expectativas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Como resultado, para el tercer trimestre 24/25, la compa帽铆a estima que los ingresos ascender谩n a 1.880 millones de d贸lares, significativamente inferiores a los 1.990 millones de d贸lares proyectados. Al mismo tiempo, el consenso esperaba un resultado de 2.370 millones de d贸lares. Adem谩s, la compa帽铆a se帽ala un nivel m谩s bajo de reservas netas, que asciende a 2.220 millones de d贸lares (en comparaci贸n con los 2.510 millones previstos), lo que indica que los problemas con la popularidad de los t铆tulos de la compa帽铆a son m谩s que una desviaci贸n puntual. En consecuencia, la compa帽铆a ha revisado su pron贸stico para todo el a帽o y ahora espera que las reservas netas disminuyan aproximadamente entre un 5 y un 10%, en comparaci贸n con la suposici贸n anterior de un aumento del 0 al 5%. El EPS estimado es de 1,11 d贸lares, un 5% inferior al consenso de los analistas. Los resultados decepcionantes y las previsiones m谩s d茅biles se deben principalmente al bajo rendimiento del segmento de juegos deportivos, que tuvo varios lanzamientos en el tercer trimestre del ejercicio. En concreto, el mayor impulso para EA Sports FC 2025, que la compa帽铆a hab铆a anticipado, no se mantuvo despu茅s del lanzamiento, y el crecimiento de los pedidos se mantuvo en el rango bajo de un solo d铆gito. Mientras tanto, Dragon Age: The Veilguard alcanz贸 alrededor de 1,5 millones de jugadores, casi la mitad de lo que la compa帽铆a hab铆a esperado anteriormente. Resultados preliminares del tercer trimestre: Reservas netas preliminares: 2.220 millones de d贸lares, estimadas: 2.510 millones de d贸lares

2.220 millones de d贸lares, estimadas: 2.510 millones de d贸lares Ingresos netos totales preliminares: $1.88 mil millones, estimados: $1.99 mil millones

$1.88 mil millones, estimados: $1.99 mil millones Beneficios preliminares por acci贸n (BPA): aproximadamente $1,11

EA ha bajado m谩s del 17% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el informe, cayendo a sus niveles m谩s bajos desde septiembre de 2023. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "