Fuerte venta masiva en el café y el cacao

Después de tres días de sólido crecimiento en el mercado del café, se produjo un fuerte retroceso y una caída de los precios. La venta masiva afectó tanto al Arábica como al Robusta, y también estuvo acompañada de descensos en el mercado del cacao.

Desde una perspectiva de 12 meses, el precio del cacao sigue claramente por debajo de los niveles del año pasado, el Robusta ha caído por debajo de los niveles registrados en julio del año pasado y el Arábica se mantiene ligeramente por encima. Fuente: Bloomberg Finance LP

Arábica: toma de utilidades y debilitamiento del real brasileño

El Arábica registró una fuerte caída hoy, llegando a perder hasta un 4,2% durante la sesión de Nueva York. Varios factores coincidieron para provocar este movimiento:

Toma de utilidades y tipo de cambio: La venta masiva es, en gran medida, el resultado de la toma de utilidades tras el avance del martes hasta máximos de dos semanas. El detonante fue la caída del real brasileño ( USD/BRL en un máximo de 2,5 semanas ), lo que incentiva a los productores locales a incrementar las ventas para exportación.

La venta masiva es, en gran medida, el resultado de la toma de utilidades tras el avance del martes hasta máximos de dos semanas. El detonante fue la caída del ( en un máximo de ), lo que incentiva a los productores locales a incrementar las ventas para exportación. Aceleración de la cosecha: Aunque las intensas lluvias previas en el estado de Minas Gerais ralentizaron significativamente los trabajos (se estima que la cosecha de Brasil alcanza el 64% , frente al 77% de hace un año), las previsiones para las próximas semanas anticipan el regreso de un clima seco y cálido. Esto debería acelerar de forma eficiente la recolección de los granos y aliviar las preocupaciones sobre la oferta.

Aunque las intensas lluvias previas en el estado de ralentizaron significativamente los trabajos (se estima que la cosecha de alcanza el , frente al de hace un año), las previsiones para las próximas semanas anticipan el regreso de un clima seco y cálido. Esto debería acelerar de forma eficiente la recolección de los granos y aliviar las preocupaciones sobre la oferta. Bajos inventarios como factor de soporte: Un elemento que sigue respaldando al Arábica a largo plazo son los inventarios en la bolsa ICE, que han caído hasta un mínimo de 2,5 años (289.759 sacos).

El Arábica retrocede tras las fuertes ganancias registradas ayer hasta el retroceso del 50,0% de la última onda bajista. Fuente: xStation5

Robusta: el buen clima en Vietnam presiona los precios

En términos de fundamentos, el Robusta ha recibido recientemente las noticias más negativas, aunque las caídas son ligeramente menores que las del Arábica.

Menores temores por El Niño: Las favorables lluvias del monzón en Vietnam (el mayor productor mundial de Robusta ) redujeron claramente las preocupaciones por posibles pérdidas de cosecha provocadas por la sequía.

Las favorables lluvias del monzón en (el mayor productor mundial de ) redujeron claramente las preocupaciones por posibles pérdidas de cosecha provocadas por la sequía. Aumento de inventarios: A diferencia del Arábica, los inventarios de Robusta monitoreados por la bolsa ICE lograron mantenerse tras los mínimos recientes y se sitúan cerca de máximos de cuatro meses. Como resultado, la bolsa de Londres impulsó a la baja los precios del Robusta.

El precio del Robusta también continúa bajo una importante presión por el lado de la oferta. Fuente: xStation5

El cacao bajo presión

El tono más débil en el mercado de las materias primas agrícolas también afectó al cacao. Los contratos de esta materia prima en Nueva York cayeron un 1% durante la jornada, en línea con el movimiento correctivo general observado en el mercado de los soft commodities.