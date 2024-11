Gas Natural (NATGAS) cae un 8%

El gas natural extiende su caída por encima del 8%, cotizando cerca de 3.202 USD/MMBtu. Los futuros del gas natural en Estados Unidos (NATGAS) profundizaron su descenso este miércoles, registrando una caída de más del 8%, situándose en torno a los 3.202 USD/MMBtu. Este movimiento refleja una combinación de factores relacionados con el suministro, las expectativas climáticas y el comportamiento de la demanda. Factores Clave: Datos de la EIA sobre almacenamiento: Las empresas de servicios públicos retiraron 3 mil millones de pies cúbicos (Bcf) de los inventarios en la semana que terminó el 22 de noviembre.

de los inventarios en la semana que terminó el 22 de noviembre. Aunque el resultado estuvo dentro de las expectativas del mercado, se encuentra muy por debajo del promedio de los últimos cinco años, que es de 30 Bcf para la misma semana. Perspectivas climáticas: Un frente frío proyectado para principios de diciembre podría disiparse rápidamente, lo que reduce la necesidad de calefacción. Producción y exportación: La producción de gas en EE. UU. aumentó, alcanzando 1.5 Bcf/día por encima del promedio de los últimos 30 días.

por encima del promedio de los últimos 30 días. La demanda de exportación sigue siendo robusta, impulsada por las necesidades de Europa y Asia de acumular reservas para el invierno. Perspectivas del Mercado Pese a la caída reciente, la fuerte demanda internacional y la producción en aumento podrían estabilizar los precios en el corto plazo. Sin embargo, cualquier cambio significativo en las condiciones climáticas podría generar volatilidad adicional en las próximas semanas.

