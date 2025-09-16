🎢 Gas natural sube tras repunte de demanda

La sobreproducción y el clima impulsan la extrema volatilidad en el gas natural (de −5% a +1% en un solo día)

La volatilidad en el mercado estadounidense de gas natural resulta hoy especialmente desconcertante. Tras el fuerte repunte de precios de ayer, el mercado abrió por debajo de 2,9 USD/MMBtu, pero rápidamente se recuperó por encima de 3,0 USD, superando nuevamente su media móvil de 50 periodos. Las recientes alzas se han visto impulsadas por la expectativa de una mayor demanda ante posibles olas de calor, aunque los precios abrieron a la baja hoy en medio de la confusión sobre el sistema de gasoductos de EE. UU. y la sobreproducción. ¿Qué está pasando en el mercado de gas estadounidense?

Precios negativos en Texas

Los precios del gas natural en el Waha Hub de West Texas cayeron a territorio negativo, hasta −3,00 USD/MMBtu, el nivel más bajo en 14 meses. Esta situación responde a una sobreoferta local significativa y a limitaciones en la capacidad de los gasoductos.

Un precio negativo significa que los productores pagan a los consumidores para que se lleven el gas, ya que no cuentan con suficiente capacidad de almacenamiento. Prefieren pagar por su retirada en lugar de procesarlo o recurrir a la quema. Kinder Morgan realiza actualmente mantenimientos en varios gasoductos, lo que impide transportar el gas desde la Cuenca Pérmica hacia los principales centros de demanda en la Costa del Golfo y California.

La región del Pérmico atraviesa un periodo de fuerte sobreproducción que no puede ser absorbido por la infraestructura existente. El precio en Henry Hub reaccionó a los precios negativos del Waha Hub por un arbitraje parcial, pero rápidamente retomó su tendencia alcista debido a la menor disponibilidad de gas texano y a la creciente probabilidad de un repunte de la demanda en las próximas semanas.

Precios en Waha Hub cayeron por debajo de −3,00 USD/MMBtu. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El clima apunta a un posible repunte de la demanda

Estamos en un periodo transicional, entre la demanda por refrigeración y la demanda por calefacción. No obstante, el consumo de gas para refrigeración ha mostrado un repunte recientemente, retrasando el inicio de la temporada de calefacción. Aun así, los precios reaccionan sobre todo a este factor.

El lunes, la producción de gas alcanzó 108,7 bcfd, un +7% interanual, mientras que la demanda fue de 71,8 bcfd, un +2% interanual. La semana pasada, la EIA elevó su previsión de producción media en EE. UU. a 106,63 bcfd.

Las temperaturas en EE. UU. se esperan nuevamente por encima de lo normal. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los Cooling Degree Days han repuntado significativamente y se mantienen por encima del promedio de 5 años, aunque la trayectoria general sigue siendo descendente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio en un punto técnico clave

El precio se disparó ayer en torno a 3,00 USD/MMBtu y hoy está superando la media móvil de 50 periodos, situándose además por encima del retroceso de Fibonacci del 23,6% de la última onda bajista.

Si el precio se mantiene sobre este nivel en la sesión de hoy, podría intentar probar la zona de 3,1–3,2 USD/MMBtu. Sin embargo, si cierra por debajo, podría reaparecer la presión bajista, especialmente de cara al informe de inventarios del jueves, que se espera muestre otra fuerte acumulación y acerque los niveles de almacenamiento a los del año pasado. Actualmente, los inventarios son solo un 1,3% inferiores al año anterior.

Fuente: xStation5.

