⏫Gas Natural sube un 3%

Otro huracán en EE.UU. podría provocar una caída de la producción de gas 💡 Los precios del Gas Natural (NATGAS) subieron un 3% hoy, aunque más tarde el aumento se redujo ligeramente. Los fuertes beneficios continúan ante el riesgo de otro huracán en EE.UU., que podría limitar la producción de gas, que ahora ya es ligeramente inferior a la del año pasado. Las estimaciones sitúan la producción en 100,5 bcfd hoy, un descenso de casi el 1% interanual. En cambio, la demanda (excluidas las exportaciones) se estima en 71,7 bcfd, un aumento del 10,7% interanual. Cabe señalar que el gas experimentó su primera caída positiva de dos dígitos este año y, posteriormente, no logró cerrar por completo la brecha. Desde la apertura, el aumento de precio posterior a la caída ya es superior al 10%. La curva forward indica actualmente que el precio del contrato de enero podría alcanzar alrededor de los 3,5 $/MMBTU. Sin embargo, dada la reciente evolución de la oferta y la demanda, es posible que se esté acumulando una presión alcista sobre los precios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del gas continúa su fuerte aumento después de la prórroga de septiembre. El año pasado, en el mismo período después de la prórroga, se registró un aumento de más del 20% antes de una corrección en la segunda y tercera semanas de octubre. Fuente: xStation5

