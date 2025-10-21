General Motors sorprende con sólidos resultados y eleva previsiones

General Motors (GM.US) sorprendió positivamente al mercado con resultados trimestrales que superaron las previsiones de Wall Street.

En el tercer trimestre de 2025, la compañía reportó un beneficio ajustado por acción (EPS) de $2.80, por encima de los $2.27 estimados, y ingresos netos de $44.260 millones, superando con holgura las expectativas del consenso. Este desempeño sólido llevó a GM a elevar su guía de utilidades para todo el año, proyectando un EBIT ajustado entre $12.000 y $13.000 millones (anteriormente $10.000–$12.500 millones), y un flujo de caja libre automotriz ajustado entre $10.000 y $11.000 millones, una mejora notable respecto al rango previo de $7.500–$10.000 millones.

Reducción de impacto arancelario y eficiencia operativa

Datos financieros destacados del tercer trimestre. Fuente: GM.

Uno de los principales alivios para la compañía provino de la revisión a la baja del costo proyectado por aranceles, que ahora se estima entre $3.500 y $4.500 millones, por debajo del rango anterior de hasta $5.000 millones. GM logró mitigar aproximadamente un 35% de estos costos mediante ajustes en su cadena de suministro, aumento de la producción doméstica y una gestión más eficiente de importaciones y componentes.

Además, el reciente programa de compensación de precios (MSRP offset) anunciado por el gobierno de EE.UU. ofrecerá mayor estabilidad en los precios de vehículos fabricados localmente, fortaleciendo la competitividad del grupo frente a rivales como Ford y Stellantis. La CEO Mary Barra destacó que esta política representa “una oportunidad estructural para mejorar la rentabilidad de los vehículos producidos en Estados Unidos durante los próximos cinco años”.

Ajustes en vehículos eléctricos, pero rentabilidad sostenida

A pesar de cargos únicos por $1.600 millones vinculados al ajuste estratégico en el negocio de vehículos eléctricos (EV), GM logró mantener una rentabilidad sólida gracias al desempeño de sus líneas tradicionales. El impacto de estos cargos redujo las utilidades netas en un 57%, que quedaron en $1.300 millones, mientras el margen operativo en Norteamérica descendió de 9,7% a 6,2%.

Sin embargo, la recuperación de la operación en China, con una ganancia de $80 millones, y el sólido desempeño de GM Financial contribuyeron a balancear los resultados consolidados. Las ventas totales del trimestre alcanzaron 710.347 unidades, un 8% más interanual, impulsadas por camionetas y SUVs de combustión como la Chevrolet Silverado y la GMC Yukon, que continúan siendo el núcleo de rentabilidad para la compañía. Por otro lado, las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron un récord de 66.501 unidades, aunque se anticipa una moderación tras la expiración del crédito fiscal federal de $7.500.

Estrategia pragmática frente al mercado eléctrico

El desempeño de GM demuestra una transición gradual hacia la electrificación, pero sin comprometer la rentabilidad del negocio principal.

La compañía ha adoptado una estrategia pragmática, enfocada en:

Reducir costos estructurales en la división EV,

Optimizar la capacidad de producción en fábricas estadounidenses, y

Priorizar modelos rentables de combustión interna mientras ajusta su oferta eléctrica a la demanda real.

Mary Barra reafirmó que GM mantiene su compromiso con la electrificación, pero “desde una posición financiera sólida y disciplinada”, priorizando la eficiencia sobre el crecimiento acelerado.

Reacción del mercado: fuerte repunte y confianza renovada

Tras la publicación de los resultados, las acciones de GM subieron más de un 11%, reflejando la recuperación de la confianza de los inversores en la dirección de la compañía.

Entre los factores que respaldaron la reacción positiva destacan:

La menor dependencia de incentivos , que representan apenas el 4% del precio promedio de transacción (ATP) , frente al 6,9% de la industria .

La fuerte generación de flujo de caja libre , que mejora la capacidad de recompras y dividendos.

La posición de liderazgo de GM en el mercado estadounidense, especialmente en el segmento de camionetas de gran tamaño, el más rentable de su portafolio.

Con esta entrega, GM se posiciona nuevamente como una de las automotrices más resilientes del mercado norteamericano, con un modelo operativo capaz de resistir entornos regulatorios y económicos complejos.

Perspectiva general

Pese a los desafíos del mercado eléctrico y la presión regulatoria global, GM ha logrado demostrar adaptabilidad, disciplina y visión de largo plazo. Su capacidad para controlar costos, diversificar ingresos y mantener rentabilidad le otorga una ventaja competitiva frente a fabricantes más dependientes de subsidios o deuda. En el corto plazo, la priorización del negocio de combustión interna continuará siendo el motor financiero de la empresa, mientras la división eléctrica se estabiliza con una estrategia más enfocada y rentable.

Fuente: xStation5.

