Genuine Parts cae un 20 % en medio de un informe del tercer trimestre más débil de lo esperado 📉

El principal proveedor estadounidense de repuestos para automóviles, Genuine Parts (GPC.US), es hoy el de peor desempeño entre las empresas del S&P 500. La razón de esto es el informe trimestral más débil de lo esperado, donde especialmente las ganancias netas sorprendieron negativamente a Wall Street. Los ingresos netos ascendieron a 227 millones de dólares, o 1,62 dólares por acción, frente a 351 millones de dólares, o 2,49 dólares por acción, en el trimestre del año anterior. Las ganancias ajustadas por acción fueron de 1,88 dólares, casi un 30% por debajo del consenso de 2,42 dólares. Las ventas fueron de 5.970 millones de dólares, frente a los 5.820 millones de dólares del segundo trimestre de 2024, pero por encima del consenso de 5.940 millones de dólares.

Para todo el año 2024, la compañía también redujo su crecimiento total de ventas esperado del 1% al 2%, desde la perspectiva anterior del 1% al 3%, lo que indica una disminución de las condiciones de la demanda a corto plazo. Genuine Parts también recortó la perspectiva de ganancias a entre 6,60 y 6,80 dólares por acción, desde los 8,55 a 8,75 dólares anteriores por acción. Ahora Genuine espera un BPA de entre 8,00 y 8,20 dólares, en comparación con los 9,30 y 9,50 dólares anteriores. Las acciones de GPC cayeron hoy, reaccionando a la resistencia de la EMA200 (la línea roja) a 144 dólares por acción. Por ahora, la zona de soporte más importante son los niveles de $ 100-102, respaldados por un retroceso de Fibonacci de 61,8 de la onda ascendente de 2020 y reacciones de precios anteriores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "