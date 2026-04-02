Globalstar: ¿Nos dirigimos hacia una batalla de gigantes en órbita?

Las acciones de Globalstar suben con fuerza en el pre-market tras un reporte del Financial Times que indica que Amazon está en conversaciones para adquirir la compañía. Al momento de escribir, la acción avanza cerca de 7%.

Globalstar es un operador de satélites en órbita terrestre baja, que ofrece servicios de conectividad a clientes en diversos sectores, desde defensa hasta grandes compañías tecnológicas. Uno de sus clientes está lo suficientemente satisfecho con sus servicios como para buscar exclusividad—en este caso, Amazon.

Amazon es un conglomerado global en todo el sentido de la palabra. Contar con su propia red satelital no solo sería factible, sino altamente deseable, especialmente considerando el cambio en su modelo de negocio, donde el segmento de tecnología e inteligencia artificial (IA) está ganando cada vez más peso frente al comercio electrónico.

En cuanto a Globalstar, la compañía es relativamente pequeña en relación con sus ambiciones y, como la mayoría de los operadores privados de infraestructura orbital, aún no es rentable. Debe enfocarse en una especialización extrema para poder competir.

En 2025, Globalstar aumentó sus ingresos en 9% hasta USD 273 millones y mejoró su resultado neto, aunque cerró el año con una pérdida neta de USD 8,7 millones. Al mismo tiempo, el EBITDA ajustado alcanzó USD 136,1 millones, con un margen EBITDA de 50%.

Sin embargo, una posible adquisición podría no ser tan sencilla como Amazon espera. Otro gigante entra en escena: Apple. Ya en 2022, Apple anunció una inversión de USD 450 millones en infraestructura para lanzar la función Emergency SOS en iPhone. Con el tiempo, el uso satelital en dispositivos Apple se ha expandido, incluyendo no solo llamadas de emergencia, sino también mensajería, asistencia en carretera y geolocalización fuera de cobertura móvil o WiFi.

Un documento oficial presentado ante la SEC muestra que Apple, como “cliente”, acordó financiar la expansión de la nueva red MSS de Globalstar. Esto incluye un pago anticipado a cambio de una participación del 20% en acciones Clase B en una entidad específica, Globalstar SPE. Globalstar mantiene el control de gestión de esta estructura, pero

también se espera que asigne el 85% de su capacidad de red, tanto actual como futura, a servicios para Apple.

Por ello, la historia de Amazon es más compleja de lo que sugiere el titular sobre una posible adquisición. Reuters reporta que una de las principales complicaciones es precisamente la participación de Apple y la necesidad de negociaciones entre ambos gigantes tecnológicos.

El futuro de la compañía sigue siendo incierto. La adquisición podría no concretarse; los dos gigantes podrían llegar a un acuerdo; o podría desatarse una competencia directa por el control de una nueva frontera: el espacio.