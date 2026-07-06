Goldman Sachs adopta una visión aún más bajista sobre el yen

- Goldman Sachs elevó su objetivo para el USDJPY hasta 165, reforzando una visión muy bajista sobre el yen japonés.
- El amplio diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón y el auge de las estrategias de carry trade siguen presionando a la moneda japonesa.
- Técnicamente, el USDJPY continúa dentro de una tendencia alcista, con una resistencia clave en 162,8 y una zona crítica de largo plazo en 165.
- Goldman Sachs elevó su objetivo para el USDJPY hasta 165, reforzando una visión muy bajista sobre el yen japonés.
- El amplio diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón y el auge de las estrategias de carry trade siguen presionando a la moneda japonesa.
- Técnicamente, el USDJPY continúa dentro de una tendencia alcista, con una resistencia clave en 162,8 y una zona crítica de largo plazo en 165.
Goldman Sachs elevó significativamente sus proyecciones para el par USDJPY, convirtiéndose en uno de los bancos de inversión con la visión más bajista sobre el yen japonés. Ahora, los estrategas de la entidad esperan que el tipo de cambio alcance 165 yenes por dólar estadounidense en un horizonte de 12 meses, frente a su objetivo anterior de 155. De cumplirse este escenario, el yen alcanzaría su nivel más débil desde 1986, es decir, en casi 40 años.
Key Takeaways
- Goldman Sachs elevó su proyección a 12 meses para el USDJPY desde 155 hasta 165.
- El banco también aumentó su previsión a 3 meses desde 160 hasta 162, y su objetivo a 6 meses desde 158 hasta 163.
- El yen continúa cerca de sus niveles más débiles en cuatro décadas, con el USDJPY cotizando actualmente alrededor de 162.
- Según una encuesta de Bloomberg, Goldman Sachs se encuentra entre las instituciones con la visión más bajista sobre la moneda japonesa.
- El mercado de opciones asigna aproximadamente un 72% de probabilidad a que el USDJPY alcance 165 hacia junio del próximo año.
- Los hedge funds mantienen sus mayores posiciones netas cortas sobre el yen desde 2017.
¿Por qué Goldman espera una mayor debilidad del yen?
Según la estratega de divisas de Goldman Sachs, Karen Reichgott Fishman, existen tres factores principales que respaldan la revisión de las proyecciones del banco:
- Los persistentes altos rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
- El creciente deterioro de la situación fiscal en Japón.
- El ritmo muy gradual de las alzas de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ).
Al mismo tiempo, Goldman Sachs reconoce que el yen ya parece estar significativamente infravalorado según sus modelos de valoración fundamental. Sin embargo, considera que esto, por sí solo, no es suficiente para impulsar una recuperación sostenida. El banco sostiene que el amplio diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón, junto con la divergencia entre ambas políticas monetarias, continúa favoreciendo claramente al dólar estadounidense.
Las operaciones de carry trade siguen siendo un factor clave
Goldman Sachs continúa considerando al yen como la principal moneda de financiación para las estrategias de carry trade.
La estrategia es sencilla:
- Los inversionistas solicitan préstamos en yenes, aprovechando su bajo costo financiero.
- Posteriormente venden la moneda en el mercado cambiario.
- Finalmente invierten esos recursos en activos con mayores rendimientos, como bonos estadounidenses o monedas de mercados emergentes.
Mientras el Banco de Japón mantenga unas condiciones financieras relativamente acomodaticias, estas estrategias seguirán siendo atractivas, ejerciendo una presión adicional sobre el yen.
¿Puede Japón frenar el avance del USDJPY?
Goldman Sachs se muestra escéptico respecto a la efectividad de futuras intervenciones cambiarias.
Aunque el Ministerio de Finanzas de Japón ha insinuado que las próximas intervenciones podrían ser menos predecibles, el banco considera que incluso las compras directas de yenes solo generarían correcciones temporales.
A menos que se produzca una caída significativa en los rendimientos de los bonos estadounidenses, un giro más restrictivo por parte del Banco de Japón o una reducción importante del diferencial de tasas entre Estados Unidos y Japón, los factores fundamentales que debilitan al yen seguirán vigentes.
El mercado incorpora cada vez más un USDJPY en 165
Uno de los aspectos más llamativos del escenario planteado por Goldman Sachs es que coincide estrechamente con el posicionamiento actual del mercado.
Actualmente:
- Los hedge funds mantienen sus mayores posiciones netas cortas sobre el yen en los últimos ocho años.
- Los derivados sobre divisas reflejan aproximadamente un 72% de probabilidad de que el USDJPY alcance 165 hacia mediados del próximo año.
- Cada vez más inversionistas consideran que mantener posiciones cortas sobre el yen es una de las operaciones más concurridas del mercado global de divisas.
Aunque este posicionamiento respalda la tendencia alcista vigente, también incrementa el riesgo de correcciones bruscas si cambian inesperadamente las expectativas sobre la Reserva Federal o el Banco de Japón.
¿Qué podría cambiar este escenario?
El principal evento de corto plazo será la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal.
Los inversionistas centrarán su atención principalmente en:
- Las señales sobre futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
- La evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
- Las próximas decisiones de política monetaria del Banco de Japón.
- La posibilidad de una intervención de las autoridades japonesas en el mercado cambiario.
Unas actas con un tono más restrictivo (hawkish) podrían fortalecer aún más al dólar, ejerciendo una nueva presión tanto sobre el yen como sobre el euro. En cambio, unos datos económicos más débiles en Estados Unidos podrían reducir los rendimientos de los bonos y ofrecer un alivio temporal a las monedas distintas del dólar.
Análisis técnico del USDJPY (D1)
El USDJPY mantiene una sólida tendencia alcista y continúa cotizando dentro de un canal ascendente claramente definido. El límite inferior del canal se encuentra actualmente cerca de 158, nivel que fue probado por última vez en mayo. En el corto plazo, la resistencia se sitúa alrededor de 162,8, correspondiente a los máximos recientes del par. Una ruptura sostenida por encima de este nivel reforzaría el impulso alcista, mientras que un rechazo podría provocar una nueva corrección hacia la parte inferior del canal ascendente. El nivel de 165 representa actualmente la zona de resistencia más importante.
Fuente: xStation5
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