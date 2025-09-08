Google Cloud y Qualcomm refuerzan cooperación en torno a agentes de IA ⚔️

El objetivo es introducir inteligencia artificial multimodal e híbrida (edge-to-cloud) en los automóviles.

La arquitectura híbrida combina IA en el dispositivo con la nube.

Mayor rapidez de salida al mercado gracias a una arquitectura de referencia optimizada.

Qualcomm Technologies y Google Cloud están ampliando su asociación para permitir a los fabricantes de automóviles desarrollar y desplegar una nueva generación de agentes de IA multimodal dentro y alrededor de los vehículos. La colaboración combina el Automotive AI Agent de Google Cloud, impulsado por los modelos Gemini, con la plataforma Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm, coordinando inferencia en el dispositivo y en la nube para lograr baja latencia y capacidades profundas, continuamente actualizadas.

Los fabricantes reciben un sólido conjunto de herramientas y una arquitectura de referencia que acortan los tiempos de desarrollo, yendo más allá de simples comandos hacia experiencias conversacionales, personalizadas y con identidad de marca. La solución conjunta permite a los fabricantes diferenciarse a medida que los vehículos definidos por software se convierten en la norma.

Situación financiera de Qualcomm

En los últimos trimestres, los resultados de Qualcomm han sido satisfactorios, especialmente si se considera su valoración de mercado relativamente atractiva.

No obstante, las acciones de Qualcomm no han estado en el centro de atención de los inversores últimamente. Los retornos de los últimos seis meses se sitúan significativamente por debajo de los de Alphabet y del Nasdaq 100.

