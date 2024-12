Gráfico del día: AUDUSD (10.12.2024)

El Banco Central de Australia (RBA) decidió mantener las tasas de interés sin cambios en el 4,35%, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el comunicado suavizó la postura agresiva anterior del Banco. El informe puede decir que el banco está ganando confianza en que las presiones inflacionarias están disminuyendo en línea con las previsiones recientes, y el comunicado eliminó la declaración de "no excluir nada", lo que indica que muchos de los factores de incertidumbre que el RBA había percibido anteriormente han desaparecido. Los comentarios de RBA Bullock, sin embargo, resultaron un poco más agresivos. El banquero comentó que algunos de los datos eran un poco más débiles de lo esperado, lo que dio a la junta cierta confianza en que las presiones inflacionarias están disminuyendo, pero buscando en vano una victoria definitiva sobre la inflación. Bullock mantiene que la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta, pero al mismo tiempo, cuando se le preguntó sobre los recortes de tasas en el corto plazo, no rechazó de plano la idea. Los inversores ahora están descontando una probabilidad de alrededor del 56% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el próximo febrero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fue el aumento de las posibilidades de recortes de tasas más rápidos en Australia lo que provocó que el par AUDUSD registrara caídas considerables hoy. El par AUDUSD se negocia cerca de caídas del 0,75% hoy, lo que lleva las acciones a niveles cercanos a los más bajos observados desde agosto y abril de este año. Vale la pena señalar que en el pasado hubo una activación del lado de la demanda en estas áreas, lo que apoyó al AUD en el mediano plazo. Ahora, sin embargo, la estructura de las caídas se ve un poco diferente, la duración de la tendencia bajista es más larga, lo que puede significar que la oferta en este caso tiene la ventaja del mercado. Sin embargo, independientemente de la perspectiva del mercado, parece que la reacción a las zonas de soporte tempranas que se están probando actualmente podría proporcionar una indicación importante de la tendencia general del par y posibles movimientos futuros. Fuente: xStation

