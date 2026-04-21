Gráfico del día: Bitcoin rebota sobre los $76.000 e intenta revertir la tendencia (21.04.2026)

El martes, Bitcoin volvió a situarse por encima del nivel de $76.000, intentando retomar su reciente impulso alcista en medio de una mejora en el sentimiento de los mercados bursátiles. El apetito por riesgo aumentó junto con las expectativas de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que ha favorecido la demanda por activos más especulativos.

Los inversionistas están centrando su atención en las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, programadas antes de la fecha límite del alto el fuego el miércoles. Las expectativas de progreso diplomático han contribuido a sostener el sentimiento general del mercado.

Las ganancias de Bitcoin también extienden el rally de la semana pasada en Wall Street, donde los principales índices avanzaron ante una menor tensión geopolítica y la fortaleza del sector tecnológico.

Durante varios meses, el mercado de BTC ha mostrado un patrón recurrente: los rallies suelen ser seguidos por correcciones rápidas. Esto refleja un mercado capaz de subir, pero con dificultades para sostener el impulso una vez alcanzados niveles clave de resistencia.

Bitcoin también ha sido respaldado por el interés institucional continuo y flujos constantes hacia productos de inversión en activos digitales. Según analistas de IG, la volatilidad también está influenciada por la actividad de las llamadas “ballenas”, grandes tenedores que han estado acumulando Bitcoin en caídas, ayudando a limitar la presión bajista.

La atención del mercado también se dirige hacia la audiencia de confirmación de Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para presidir la Reserva Federal. La comparecencia ante el Senado del martes es seguida de cerca en busca de señales sobre la futura política de tasas de interés.

En sus comentarios del lunes, Warsh destacó la importancia de la independencia del banco central, aunque señaló que la Fed debe “mantenerse en su carril”, enfocándose principalmente en la política monetaria.

Más allá de las tasas, los inversionistas también evalúan su postura sobre la supervisión financiera, ya que su enfoque regulatorio podría influir en el desarrollo a largo plazo de los activos digitales en Estados Unidos.

Bitcoin (D1)

Desde el punto de vista técnico, el movimiento por encima de los $76.000 ha reactivado las expectativas de continuidad alcista, con un posible testeo de la zona $82.000–$83.000, donde se ubica la EMA200, un nivel que ha pasado de soporte a resistencia y que no se rompe desde octubre de 2025.

Por el contrario, una caída por debajo de la EMA50, en torno a los $75.000, podría señalar un retorno a la tendencia bajista y activar toma de ganancias, con un potencial movimiento hacia la zona de $60.000.



Fuente: xStation5