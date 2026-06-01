Bitcoin cae un 3% y alcanza su nivel más bajo desde el 13 de abril

Bitcoin retrocede hoy hasta situarse por debajo de los 72,000 dólares y, en el marco temporal diario, podemos observar que el RSI ya ha caído hasta un nivel cercano a territorio de "sobreventa", ubicándose en 32.6. Por otro lado, los mínimos históricos del mercado generalmente se han producido con lecturas del RSI significativamente inferiores a la actual, lo que sugiere que, si efectivamente se trata de una nueva etapa bajista, todavía podría ser demasiado pronto para esperar una estabilización de la tendencia descendente.

Los datos on-chain indican que las ballenas han pausado su acumulación de Bitcoin, un patrón que históricamente ha precedido períodos de debilidad durante los mercados bajistas de criptomonedas.

Según el ciclo histórico del halving, un posible suelo para el precio de Bitcoin podría surgir a comienzos del otoño de 2026, mientras que la demanda al contado continúa rezagada.

Estacionalmente, el período de verano tiende a ser débil para el mercado de criptomonedas, con Bitcoin cayendo hoy a pesar de las ganancias récord registradas en los mercados bursátiles globales.

Los metales preciosos también se encuentran bajo presión junto con las criptomonedas, mientras los mercados ajustan sus expectativas hacia una inflación ligeramente más hawkish y políticas de los bancos centrales más restrictivas en comparación con el entorno observado a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Bitcoin (marco temporal D1)



Fuente: xStation5

Al observar el gráfico horario, Bitcoin permanece dentro de un canal bajista y actualmente cotiza aproximadamente en la parte media de ese rango. Los niveles clave de soporte se encuentran cerca de los 67,000 dólares y en la zona de 60,000–61,000 dólares.



Fuente: xStation5