Gráfico del día: CHN.cash Cae 2,3% Tras Fuerte Toma de Ganancias

Los futuros del HSCEI (CHN.cash) retroceden 2,3%, borrando completamente el rally registrado ayer. El mercado bursátil chino enfrenta una amplia toma de ganancias, mientras los inversionistas evalúan los posibles resultados de la cumbre entre Trump y Xi Jinping en China.
El CHN.cash cayó después de alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci de 61,8% de la última ola bajista. Actualmente, el contrato encuentra soporte en la media móvil exponencial de 100 días (EMA100, púrpura oscuro). La tendencia alcista vigente podría mantenerse si los compradores logran sostener el precio sobre el nivel Fibonacci de 38,2%, mientras que una ruptura por debajo de la EMA30 (púrpura claro) probablemente abriría la puerta a una corrección más profunda. Fuente: xStation5
¿Qué está impulsando al CHN.cash hoy?
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Toma de ganancias tras máximos de varios años: Las acciones chinas registraron un fuerte rally previo a la esperada cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping. Sin embargo, una vez iniciadas las conversaciones, los índices CSI 300 y Shanghai Composite retrocedieron desde máximos de 4,5 y 11 años, respectivamente. Esta caída fue impulsada por una toma de ganancias generalizada en distintos sectores, mientras los inversionistas evalúan los posibles resultados de las negociaciones relacionadas con aranceles comerciales e inteligencia artificial.
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Toma de ganancias tras máximos de varios años: La venta masiva en el HSCEI también refleja la falta de avances sobre la guerra en Irán durante la cumbre. Mientras China enfrenta sus objetivos de crecimiento más bajos desde 1991, el conflicto amenaza suministros energéticos críticos y rutas marítimas a través del Estrecho de Ormuz. A pesar de la presión de Estados Unidos para que Beijing actúe como mediador, el comunicado oficial de la cumbre fue ambiguo respecto a Medio Oriente, enfocándose principalmente en comercio y Taiwán. Esta persistente incertidumbre geopolítica continúa pesando sobre el sentimiento del mercado chino.
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Apreciación del yuan: El yuan chino alcanzó su nivel más fuerte en tres años, con la tasa onshore llegando a 6,7877. Esta ganancia de 3% en lo que va del año, impulsada por un enorme superávit comercial, provocó una ola de toma de ganancias en los mercados bursátiles. Los índices retroceden mientras la fortaleza de la moneda hace que los recientes máximos de varios años parezcan cada vez más exigentes.
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