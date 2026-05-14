Gráfico del día: CHN.cash Cae 2,3% Tras Fuerte Toma de Ganancias

Los futuros del HSCEI (CHN.cash) retroceden 2,3%, borrando completamente el rally registrado ayer. El mercado bursátil chino enfrenta una amplia toma de ganancias, mientras los inversionistas evalúan los posibles resultados de la cumbre entre Trump y Xi Jinping en China.



El CHN.cash cayó después de alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci de 61,8% de la última ola bajista. Actualmente, el contrato encuentra soporte en la media móvil exponencial de 100 días (EMA100, púrpura oscuro). La tendencia alcista vigente podría mantenerse si los compradores logran sostener el precio sobre el nivel Fibonacci de 38,2%, mientras que una ruptura por debajo de la EMA30 (púrpura claro) probablemente abriría la puerta a una corrección más profunda. Fuente: xStation5

¿Qué está impulsando al CHN.cash hoy?