Grafico del dia - DE40 (05.09.2024)

El DAX se corrigió bruscamente después de alcanzar máximos históricos. A pesar del riesgo de recesión, el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial de SAP ha impulsado significativamente el índice, en marcado contraste con la caída de las principales acciones del sector automotor. El DAX, el principal índice bursátil de Alemania, alcanzó recientemente nuevos máximos históricos, desafiando los crecientes desafíos económicos que muchos economistas creen que podrían llevar al país a una recesión técnica a finales del trimestre actual. Este notable desempeño del mercado contrasta marcadamente con la caída observada entre las acciones automotrices de Alemania, ninguna de las cuales ha registrado rendimientos positivos en lo que va de año. Ahora ha bajado más del 2% desde el máximo después de la venta masiva de acciones tecnológicas en Estados Unidos después de que Nvidia perdiera el 10% de su valor en una semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un factor crítico en el desempeño superior del DAX es el extraordinario crecimiento de SAP, la empresa líder de software y tecnología de Alemania. SAP ha liderado la expansión impulsada por la IA, con un aumento de sus acciones del 42% en lo que va de año, después de un aumento del 45% en 2023. Más de un tercio de las ganancias del DAX este año se pueden atribuir al desempeño de SAP. Los problemas económicos de Alemania persisten La resistencia del DAX contrasta marcadamente con las perspectivas económicas cada vez más sombrías de Alemania. El PIB del país se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre de 2024, por detrás del crecimiento del 0,3% de la eurozona durante el mismo período. El sector manufacturero, históricamente un pilar de la economía alemana, está sumido en una recesión estructural. El índice de gerentes de compras (PMI) global del S&P para Alemania se contrajo aún más en agosto, alcanzando un mínimo de cinco meses, lo que prolonga una recesión que persiste desde mediados de 2022. El índice de clima empresarial ifo cayó a 86,6 puntos en agosto desde 87 en julio, marcando un nuevo mínimo de cinco meses. A pesar de estos desafíos, el éxito de SAP, respaldado por su sólido crecimiento de los ingresos en la nube y el uso estratégico de la IA generativa, sigue impulsando el desempeño del DAX, lo que pone de relieve la divergencia entre las luchas económicas más amplias y el éxito del sector tecnológico de Alemania. DE40 (D1) El DAX alemán, tras alcanzar su máximo histórico, ha perdido más del 2% de su valor y ahora está intentando recuperar parte de las pérdidas. Se encuentra cerca de la resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y no muy lejos de la media móvil simple de 100 días en 18.452. El RSI se ha enfriado y se encuentra en la parte superior de la zona neutral. El MACD y el ADX se encaminan hacia una divergencia bajista, que podría merecer la pena observar. Si los alcistas recuperan el poder, la resistencia se encuentra en el máximo semanal de mayo de este año en 18.896. Fuente: xStation 5 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "