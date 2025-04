Grafico del día: EURUSD (03.04.2025)

Un día después del "Día de la Liberación", el par EUR/USD prácticamente borró todo el efecto del Trump Trade, que había impulsado al alza al dólar estadounidense hasta la investidura presidencial de enero en EE. UU.

La cautelosa valoración del proteccionismo trumpista, así como la supuesta postura favorable al mercado de Trump, han resultado erróneas, abriendo la puerta a nuevas preocupaciones entre los inversores sobre una posible recesión e inflación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 ¿Qué está en juego en la guerra comercial? Aranceles del 10 % a todo, 20 % a la Unión Europea, 54 % a China y más. La magnitud de los aranceles impuestos ha superado ampliamente las expectativas, lo que pone de relieve el riesgo de una escalada adicional por parte de los socios comerciales de EE. UU. El discurso de Donald Trump se centró en revitalizar la industria estadounidense. Con los aranceles ya implementados, se espera que EE. UU., antes saturado de productos provenientes de “socios desleales”, vuelva a llenarse de nuevas fábricas, recuperando así el sueño americano para el ciudadano medio. Si bien el capital de inversión a largo plazo podría efectivamente generar nuevos empleos en EE. UU., los próximos meses probablemente conlleven riesgos significativos de estanflación. La depreciación del dólar estadounidense observada hoy constituye el primer gran obstáculo para la administración republicana. Trump prometió que los “países extranjeros pagarían” por el proteccionismo, pero un dólar más débil perjudica a los importadores estadounidenses, quienes ahora deberán pagar más por bienes extranjeros gravados. Las expectativas de recesión van en aumento, lo que ha provocado un desplome de los rendimientos de los bonos tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos.

Fuente: xStation5 La respuesta de la UE en el horizonte La inminente represalia por parte de la Unión Europea tampoco contribuirá a mejorar la situación. Ursula von der Leyen ha manifestado su preferencia por un enfoque basado en el diálogo en lugar del modelo de “zanahoria y palo”, aunque su declaración no dejó de mostrar una clara disposición a adoptar medidas de represalia. La Comisión Europea está ultimando su respuesta a los aranceles sobre el acero y el aluminio, y ya tiene preparadas medidas adicionales en caso de que la administración Trump se niegue a suavizar su postura proteccionista. BCE: ¿Recortar o no recortar? La pesadilla comercial se ha hecho realidad, y el mercado ya descuenta una clara desaceleración del crecimiento económico en la Eurozona, estimando un 90 % de probabilidad de un nuevo recorte de tasas. Según los análisis del Banco Central Europeo, las contramedidas adoptadas por la Unión Europea agravarán aún más las pérdidas potenciales del PIB, lo que incrementa la presión para aplicar estímulos monetarios adicionales. En una entrevista concedida hoy a Bloomberg, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Yannis Stournaras, afirmó que los aranceles no representan un obstáculo para un recorte de tasas en abril, a pesar del impacto negativo previsto sobre el crecimiento económico de la Eurozona. Las cotizaciones en el mercado monetario se dispararon cerca de 10 puntos básicos tras el Día de la Liberación.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "