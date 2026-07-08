Gráfico del día: EURUSD atrapado entre la Fed, el BCE y los riesgos de Medio Oriente

La sesión del miércoles en el mercado del EURUSD está siendo moldeada por el choque de tres fuerzas clave: las expectativas sobre la futura trayectoria de la política de la Reserva Federal, la postura cada vez más firme del Banco Central Europeo y la renovada prima de riesgo vinculada a los acontecimientos geopolíticos en Medio Oriente.

El mercado se encuentra actualmente en un punto inusual, ya que los inversionistas ya no están enfocados únicamente en qué banco central mantendrá la postura más restrictiva. La pregunta clave ahora es cuánto tiempo mantendrá la Fed las tasas en los niveles actuales y si el BCE realmente se verá obligado a aplicar nuevas alzas de tasas.

La publicación de hoy de las minutas de la reunión del FOMC podría entregar pistas importantes sobre la futura dirección de la política monetaria de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los mercados también deben incorporar los acontecimientos geopolíticos y el aumento de los precios del petróleo, que podrían volver a complicar las perspectivas de inflación a ambos lados del Atlántico.

Fuente: xStation5

Tres factores que actualmente moldean al EURUSD

Minutas del FOMC: los mercados buscan pistas sobre futuros recortes de tasas de la Fed

El principal evento del día sigue siendo la publicación de las minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto.

sta vez, los mercados no se están enfocando únicamente en si la Fed seguirá siendo restrictiva. La pregunta más importante es cuándo y bajo qué condiciones la Reserva Federal estará lista para cambiar la dirección de la política monetaria.

Los mercados han estado evaluando cada vez más la posibilidad de futuros recortes de tasas en Estados Unidos, pero la Fed debe seguir siendo extremadamente cautelosa en su comunicación. Señalar una disposición a flexibilizar la política demasiado rápido podría interpretarse como una declaración prematura de victoria sobre la inflación y podría socavar la credibilidad del banco central.

El hecho de que los mercados estén analizando las primeras señales de comunicación de la Fed bajo el liderazgo de Kevin Warsh añade aún más importancia a la publicación de hoy. El nuevo presidente de la Fed enfrenta un difícil ejercicio de equilibrio: reconocer las expectativas del mercado de tasas de interés más bajas, mientras evita cualquier sugerencia de que la lucha contra la inflación ya ha sido ganada.

Las minutas de hoy podrían entregar información sobre cómo los miembros del FOMC evalúan:

la persistencia de las presiones inflacionarias,

la resiliencia de la economía estadounidense,

el calendario de un posible ciclo de recortes de tasas.

Si el documento muestra una mayor cautela frente a los recortes de tasas, el dólar podría recibir apoyo adicional. Sin embargo, si los mercados interpretan las minutas como una señal de mayor disposición a flexibilizar la política, la moneda estadounidense podría volver a enfrentar presión.

2. El BCE sigue restrictivo y continúa apoyando al euro

La situación al otro lado del Atlántico luce actualmente diferente.

Tras su alza de tasas de 25 puntos básicos en junio, el Banco Central Europeo sigue enfocado en los riesgos relacionados con la persistencia de las presiones inflacionarias. Los mercados están incorporando cada vez más un escenario en el que el BCE podría aplicar otra subida de tasas más adelante este año.

Esto marca un cambio significativo en comparación con el periodo anterior, cuando la principal preocupación para el euro era la desaceleración del crecimiento económico y la posibilidad de una flexibilización monetaria.

Actualmente, los mercados deben considerar que la inflación persistente, particularmente en el sector de servicios, combinada con el potencial de mayores precios de la energía, podría obligar al BCE a mantener una postura de política restrictiva por más tiempo.

Para el EURUSD, esto proporciona una fuente importante de apoyo. Incluso si el dólar se mantiene fuerte debido a la relativa fortaleza de la economía estadounidense y su condición de activo refugio, el euro continúa beneficiándose de la perspectiva de tasas de interés más altas en la zona euro.

3. A umentan las tensiones entre Estados Unidos e Irán y vuelve la importancia de los mercados del petróleo

Uno de los nuevos impulsores más importantes para los mercados globales sigue siendo la situación en Medio Oriente.

El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, junto con las preocupaciones sobre restricciones a las exportaciones de petróleo iraní, ha incrementado el riesgo de interrupciones de suministro en los mercados energéticos.

La respuesta del mercado ha sido un alza en los precios del petróleo Brent y WTI, con los inversionistas considerando nuevamente la posibilidad de que las presiones inflacionarias puedan mantenerse elevadas por más tiempo.

El impacto de este factor sobre el EURUSD no es directo.

Por un lado, la incertidumbre geopolítica tradicionalmente apoya al dólar estadounidense como activo refugio. Durante periodos de mayor aversión al riesgo, los inversionistas suelen dirigirse hacia la moneda estadounidense.

Por otro lado, los mayores precios de la energía aumentan la presión inflacionaria y complican las decisiones de los bancos centrales. La economía de la zona euro sigue siendo particularmente vulnerable al aumento de los costos de importación debido a su dependencia de los suministros energéticos.

Si los precios del petróleo vuelven a subir de manera significativa, los mercados podrían comenzar a incorporar el riesgo de que tanto la Fed como el BCE mantengan una política monetaria más restrictiva por más tiempo.

EURUSD: los mercados esperan el próximo movimiento en la divergencia de política entre la Fed y el BCE

La situación actual en el principal par de divisas refleja el choque de tres narrativas diferentes:

Fed : los mercados están tratando de determinar el calendario de posibles recortes de tasas de interés,

BCE : los inversionistas están incorporando la posibilidad de un mayor endurecimiento monetario,

tensiones en Medio Oriente y precios del petróleo: un factor que aumenta la incertidumbre inflacionaria y la volatilidad del mercado.

En este entorno, el EURUSD sigue siendo altamente vulnerable a movimientos bruscos, ya que cada nuevo acontecimiento puede cambiar rápidamente las expectativas sobre la brecha de política entre los dos bancos centrales.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirán siendo un canal de transmisión clave. El aumento de los rendimientos podría apoyar al dólar al incrementar la valoración del mercado sobre mayores costos de financiamiento, mientras que una caída de los rendimientos podría aumentar la presión sobre la moneda estadounidense.

Puntos clave

Las minutas del FOMC de hoy podrían convertirse en el evento más importante para el mercado del dólar.

La Fed se encuentra ahora en una etapa en la que los inversionistas ya no analizan la posibilidad de nuevas alzas de tasas, sino el momento en que podrían comenzar los posibles recortes.

Kevin Warsh debe equilibrar las expectativas del mercado de una política monetaria más flexible con la necesidad de preservar la credibilidad en la lucha contra la inflación.

El BCE sigue siendo una fuente importante de apoyo para el euro, debido a las expectativas de otra alza de tasas este año.

La escalada de tensiones en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo podrían volver a incrementar las presiones inflacionarias.

Por lo tanto, el EURUSD permanece en un punto en el que el próximo gran movimiento podría estar determinado por una pregunta clave: ¿cambiará primero la política de la Fed o el BCE se verá obligado a prolongar su lucha contra la inflación?