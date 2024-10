Gráfico del día: GBP-USD (03.10.2024)

La libra esterlina está cayendo dinámicamente esta mañana tras los comentarios del presidente del Banco de Inglaterra, Bailey, quien sugirió que, como banquero, ve una oportunidad para un ritmo más agresivo de recortes de tasas de interés en el Reino Unido. Esto se debe en gran medida a las presiones de precios ya no tan onerosas sobre los bienes y servicios básicos en la economía. Esta información proviene de la agencia Guardian, que entrevistó a un banquero del Banco de Inglaterra. Desde la publicación, el par ha caído un 0,5% de valor (a las 02:50 am GMT -3). Desde un punto de vista técnico, el par GBP-USD se está acercando al punto de soporte de mediano plazo de la tendencia alcista general observada en el par, determinada por la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

