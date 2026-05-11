Gráfico del día: GBPUSD (11.05.2026)

La crisis política en torno a Keir Starmer se ha convertido hoy en uno de los principales impulsores del mercado para la libra esterlina. La situación está evolucionando rápidamente y está teniendo un impacto directo sobre los rendimientos de los bonos gubernamentales y sobre el valor de la libra, mientras los mercados siguen de cerca cada declaración del Primer Ministro.

Presión interna dentro del partido

La magnitud del problema de Starmer queda mejor ilustrada por una sola cifra: hasta la noche del domingo, 42 diputados del Partido Laborista ya habían pedido oficialmente su renuncia, mientras que la ex viceprimera ministra Angela Rayner describió la situación actual como “la última oportunidad del Labour” para cambiar el rumbo. La aparición de posibles contendientes, como Wes Streeting y Andy Burnham, significa que el mercado ahora considera la disputa interna dentro del Partido Laborista como un riesgo real y no simplemente como ruido político.

En su discurso del lunes, Starmer se centró en varios temas clave. Primero, una firme defensa de su propia posición: “Lucharé en cada votación interna”. Segundo, una agenda política orientada hacia vínculos más estrechos con la Unión Europea, la nacionalización de British Steel y un nuevo acuerdo de movilidad juvenil con Europa. El mercado interpretó este discurso principalmente bajo una pregunta: si el Primer Ministro logrará estabilizar suficientemente su posición para frenar la venta masiva de gilts.

Puedes ver aquí el discurso en vivo del Primer Ministro británico. Fuente: Sky News, YouTube

Starmer, los gilts y la libra

El rendimiento de los gilts a 10 años subió el lunes por la mañana hasta 4,954%, un aumento de 3 puntos base respecto al cierre previo, cuando se ubicaba en 4,904% inmediatamente después de que Starmer se negara a renunciar el viernes. Economistas consultados por Bloomberg señalan que, de no existir el componente político, los rendimientos serían entre 10 y 15 puntos base más bajos. Esto muestra cuánto ha comenzado el mercado a incorporar el riesgo de inestabilidad política y no únicamente fundamentos macroeconómicos.

Actualmente, el Reino Unido tiene los costos de servicio de deuda más altos entre los países del G7, consecuencia de una inflación que continúa por encima del objetivo y de un débil crecimiento económico. La situación se complica aún más por el impacto económico derivado del conflicto armado en Irán, que ha provocado mayores precios de la energía y un mayor debilitamiento de la actividad empresarial. En un entorno así, cualquier incertidumbre política actúa como un multiplicador de riesgo para los fondos que mantienen posiciones en gilts.

Implicancias para la GBP

La libra esterlina se encuentra en una posición complicada, tanto desde el punto de vista técnico como fundamental. Por un lado, factores estructurales como las tasas de interés relativamente altas del Banco de Inglaterra frente al BCE y la marcada divergencia inflacionaria respecto al resto de Europa podrían seguir respaldando a la moneda en el mediano plazo. Por otro lado, la prima de riesgo político, que recién comienza a reflejarse en los rendimientos de los gilts, es un factor que afecta directamente la valoración de la divisa: mayores rendimientos de bonos en un contexto de debilitamiento gubernamental es un escenario que históricamente ha sido negativo para la libra, ya que sugiere la ausencia de un ancla fiscal sólida.

Si Starmer sobrevive políticamente a las próximas semanas y logra contener la rebelión interna, la prima de riesgo debería disminuir gradualmente y el par GBP/USD podría volver a probar niveles de resistencia más altos. Sin embargo, un escenario alternativo, es decir, una verdadera batalla por el liderazgo del partido, implicaría nuevas alzas en los rendimientos de los gilts y presión adicional sobre la libra, especialmente considerando que los mercados globales ahora son altamente sensibles a cualquier señal de inestabilidad fiscal y política tras la experiencia de la era Truss. Para los traders de la libra esterlina, por lo tanto, el día de hoy representa una prueba no tanto para Starmer como para la resiliencia de la prima de riesgo político que el mercado ya ha comenzado a descontar.

El GBP/USD cotiza en 1,3608 en el gráfico diario, dentro de una tendencia alcista vigente desde el mínimo cercano a 1,22 registrado entre finales de 2024 e inicios de 2025, y el precio permanece por encima del VWAP anclado desde comienzos de 2025, ubicado en la región de 1,31–1,32. El perfil de volumen indica un Point of Control (POC) en la zona de 1,3450–1,3480, donde una línea horizontal negra marca un nivel clave de soporte que ha sido probado repetidamente desde ambos lados. El RSI(14) en 57,17 sugiere un momentum neutral-alcista sin señales de sobrecompra, lo que técnicamente deja espacio para mayores avances hacia la zona de resistencia entre 1,3800–1,3850, donde el precio revirtió en el máximo de 2025.El discurso de Starmer y su supervivencia política son factores que determinarán directamente la dirección de corto plazo: la estabilidad gubernamental abre el camino para nuevas subidas, mientras que una escalada de la crisis y un aumento en los rendimientos de los gilts empujarían al par nuevamente hacia la zona POC en 1,3450 y, en caso de una venta más profunda, incluso hacia el VWAP. Técnicamente, los compradores mantienen el control mientras el precio permanezca por encima de 1,34, y los vendedores solo recuperarán la iniciativa tras una ruptura bajo esta zona acompañada de volumen.

Fuente: xStation5