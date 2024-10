Gráfico del día - HK.cash (10.10.2024)

El índice Hang Seng cerró casi un 3% más alto hoy, y el CSI continental subió un 1%, después de que el banco central de China anunciara el tamaño detallado de la facilidad de préstamo SFISF. Sin embargo, los beneficios en China no fueron enormes hoy, con HK.cash cotizando actualmente con un beneficio "casi simbólico" del 1%. La magnitud del repunte fue aún más modesta hoy cuando uno se da cuenta de que el índice SZSE Composite con sede en Shenzhen estaba en camino de una caída del 8%, la mayor desde mayo de 1997, es decir, en 27 años, y hoy registró otra caída del 0,8%. La atención del mercado ahora se centra en la conferencia de prensa del Ministerio de Finanzas de China programada para el sábado, en la que China presentará detalles de su plan de estímulo fiscal. El tema de la conferencia de prensa es "intensificar el ajuste de la política fiscal contracíclica para promover un alto crecimiento económico".

El consenso del mercado es de un mínimo de 2 a 3 billones de yuanes (unos 300-400 mil millones de dólares), como parte de un amplio paquete de estímulo según Julius Baer de Suiza; el banco espera más anuncios relacionados con el "estímulo" en las próximas semanas

El banco central de China, el Banco Popular de China (PBOC), anunció hoy la creación de una facilidad de swap para valores, fondos y compañías de seguros (SFISF), con una asignación inicial de 500 mil millones de yuanes (equivalentes a unos 71 mil millones de dólares estadounidenses).

La ​​iniciativa tiene como objetivo apoyar principalmente al mercado de valores, haciendo que las instituciones abandonen los bonos y aumenten las asignaciones en índices. Si bien el anuncio de que se llevaría a cabo tal iniciativa se hizo, sin duda, hace casi dos semanas, la decisión de hoy muestra que el PBoC está realmente decidido a actuar rápidamente, creando una facilidad de préstamo para que las instituciones financieras, aseguradoras y fondos compren acciones. El panorama general es mejorar las condiciones de liquidez en el mercado chino y apoyar una variedad de inversiones en acciones proporcionando bonos gubernamentales a las instituciones. El mecanismo permite a las instituciones de valores apalancar bonos y revenderlos para captar capital, que luego puede canalizarse hacia la compra de acciones. No es de sorprender que los inversores tomaran su creación como una buena noticia, lo que mejoró el sentimiento en torno a los índices chinos. La pregunta es: ¿durará mucho? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Gráfico de HK.cash (intervalo H4)

Fuente: xStation5

