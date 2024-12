Gráfico del día - Nasdaq 100 (04.12.2024)

El Nasdaq 100 continúa su notable ascenso, logrando su 34.º cierre récord del año en medio de crecientes expectativas de recortes de tasas, aunque están surgiendo señales de agotamiento del mercado después de un aumento de 11 billones de dólares en las acciones estadounidenses. El índice con gran peso tecnológico demuestra resiliencia incluso cuando el posicionamiento se vuelve cada vez más abarrotado del lado alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estadísticas clave del mercado: El Nasdaq 100 avanza un 0,3% hasta los 19.480,91, marcando su 34.º cierre récord de 2024

La probabilidad de recorte de tasas en diciembre aumenta al 73,8%

Tres sesiones consecutivas de beneficios, un 2,21% más en este período

Rendimiento YTD: +29,77% El impulso del sector tecnológico persiste a pesar de las advertencias de posicionamiento extremo por parte de los estrategas del mercado, incluida la observación de Citigroup de un posicionamiento de futuros "completamente unilateral". Este repunte ha sido particularmente notable por su amplitud, con el índice subiendo un 34,26% desde sus mínimos de 2024 y mostrando un notable beneficio del 37,71% desde su mínimo de diciembre de 2023. Entre los movimientos sectoriales notables se incluyó la fortaleza en los servicios de comunicación, mientras que las acciones individuales mostraron un desempeño mixto. Palantir Technologies lideró los beneficios (+6,9%) gracias a la ampliación de la autorización gubernamental, mientras que Intel enfrentó presión (-6,1%) en medio de especulaciones sobre la sucesión del CEO. El mercado laboral sigue mostrando resiliencia, con vacantes de empleo que aumentaron a 7,74 millones en octubre, superando las expectativas y respaldando la narrativa de un "aterrizaje suave". Estos datos, combinados con los comentarios del gobernador de la Fed Kugler sobre los sólidos mercados laborales y la mejora de las tendencias de inflación, han reforzado la confianza del mercado en los inminentes recortes de tasas. El panorama técnico sigue siendo sólido a pesar de que algunos analistas, incluido Bloomberg Intelligence, notan señales tempranas de tensión a medida que se acerca 2025. La racha de tres días de beneficios del índice, que acumula beneficios del 2,21%, sugiere un interés persistente de compra institucional a pesar de las elevadas valoraciones. Recortes de tasas implícitos en el mercado. Fuente: Bloomberg De cara al futuro, la atención del mercado se centra en los próximos datos de empleo y el comentario del presidente de la Fed, Powell, que podrían proporcionar información crucial sobre el momento de los posibles recortes de tasas. El posicionamiento actual sugiere que los mercados tienen cada vez más confianza en un cambio de política en diciembre o enero, aunque ese sentimiento unánime a menudo precede a períodos de mayor volatilidad. Nasdaq 100 (intervalo D1) El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se cotiza en un máximo histórico, con el máximo de mediados de julio de 20.895 que ahora actúa como soporte inicial para los alcistas. Los niveles objetivo clave para los bajistas incluyen la media móvil simple (SMA) de 50 días en 20.606 y los máximos de agosto cerca de 19.917, que se alinean con la media móvil simple (SMA) de 100 días. El RSI muestra una tendencia alcista gradual, acercándose al territorio de sobrecompra, lo que indica un fuerte impulso. Mientras tanto, el MACD se está expandiendo tras un reciente cruce alcista, lo que confirma aún más la tendencia alcista actual. Estos indicadores técnicos sugieren una fortaleza alcista continua, aunque se recomienda precaución a medida que el RSI se acerca a niveles elevados. Fuente: xStation

