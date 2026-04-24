Gráfico del día: Nasdaq 100 (24.04.2026)

El índice Nasdaq 100 (US100) opera en un entorno marcado por señales contradictorias, donde los sólidos resultados de algunas compañías chocan con crecientes riesgos geopolíticos y cambios estructurales dentro del sector tecnológico.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, ya en su novena semana, está impulsando los precios del petróleo con alzas superiores al 10% semanal, lo que se traduce en mayores presiones inflacionarias y complica la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

Al mismo tiempo, el sector tecnológico muestra una clara división interna. Intel subió 20% tras resultados trimestrales muy sólidos, impulsando al Nasdaq, mientras que las compañías de software fueron fuertemente castigadas tras los reportes de IBM (-9,5%) y ServiceNow (-17,5%), ante el temor de que la inteligencia artificial termine desplazando los modelos tradicionales de software.

En paralelo, Meta anunció el despido de 8.000 empleados como parte de una reasignación de recursos hacia inteligencia artificial, Microsoft ofreció paquetes de salida voluntaria por primera vez en su historia, y OpenAI presentó GPT-5.5, reforzando la idea de que la industria tecnológica atraviesa una transformación profunda.

El mercado accionario continúa en un régimen de “liderazgo estrecho”, donde las subidas están impulsadas casi exclusivamente por el sector de semiconductores. El ETF de semiconductores acumula 17 sesiones consecutivas al alza, mientras que el ETF de software cae un 16% en lo que va del año.

En el gráfico diario del US100, se observa una clara tendencia alcista iniciada desde los mínimos cercanos a los 24.959 puntos a comienzos de año, que ha llevado al índice hasta niveles actuales en torno a los 27.095 puntos. El precio se mueve dentro de un canal alcista ordenado, marcando máximos y mínimos crecientes, lo que confirma la fortaleza del movimiento.

Sin embargo, el indicador RSI(14) se ubica en 73,29, superando la zona de sobrecompra (70), lo que históricamente señala un mayor riesgo de corrección o al menos de consolidación.

Las últimas velas muestran cierta indecisión en la zona de máximos, y la sesión del jueves, en la que el índice marcó un nuevo máximo intradía pero cerró en negativo, podría ser una primera señal de debilitamiento del impulso alcista.

Fuente: xStation