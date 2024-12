Gráfico del día - Nasdaq 100 (26.12.2024)

El Nasdaq 100 retrocede justo por debajo de los 22.000 puntos hoy, después de un fuerte repunte el martes, la víspera de Navidad. El crecimiento fue impulsado por las empresas de tecnología. Se observaron fuertes aumentos, por ejemplo, en Apple. Las acciones de la compañía subieron más del 1% el martes y la capitalización de la empresa superó los 3,9 billones de dólares. Las acciones de las empresas del sector de semiconductores también subieron con fuerza después de que se iniciara una investigación contra las empresas de procesadores chinas. Según un comunicado de la Casa Blanca, la investigación tiene como objetivo investigar "actividades, políticas y prácticas" relacionadas con la producción de componentes utilizados en la fabricación de semiconductores. Las autoridades justifican la medida por el temor de que China "use sistemáticamente políticas y prácticas incompatibles con el mercado y un apoyo industrial deliberado". Sin embargo, la investigación también puede verse como una respuesta política a los procedimientos antimonopolio iniciados recientemente contra Nvidia en China. El Nasdaq 100 retrocede ligeramente después de los beneficios durante la sesión asiática. Sin embargo, desde el vuelco que se produjo tras la decisión de la Fed (cuando también tuvimos una fuerte corrección), el US100 y el US500 han conseguido subir alrededor de un 2,5%. Esto significa que el Rally Navideño ha entrado en una fase clave y las caídas anteriores se han neutralizado por completo. Las resistencias más cercanas se encuentran alrededor de los máximos históricos en 22150 puntos y luego en 22400 puntos en el retroceso de 138,2. Por otro lado, el soporte se encuentra en 21500 alrededor de la zona de retroceso de 113,0. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "