Gráfico del día: ORO (23.12.2025)

- El oro consolida máximos impulsado por riesgos geopolíticos y expectativas de una Fed más flexible en 2026, con soporte técnico clave sobre USD 4.350.
El oro continúa su ola de alzas dinámicas, sumando +0,82% en la jornada. El precio llegó a acercarse brevemente a otro hito clave en USD 4.500 por onza (USD 4.495). El rally está respaldado por un claro aumento de la demanda por activos refugio y por la persistente turbulencia geopolítica durante la presidencia de Donald Trump. El catalizador inmediato sigue siendo el incremento de la incertidumbre geopolítica, incluidas las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que están reduciendo el apetito por riesgo.
Los inversionistas también se están posicionando crecientemente para una postura más dovish (flexible) de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) en 2026, apoyados por los recientes datos de inflación en EE. UU., que se ubicaron por debajo de las expectativas.
Desde una perspectiva técnica, los futuros del oro rompieron una resistencia clave en torno a USD 4.350, en línea con el canal alcista predominante. Mantenerse por encima de este nivel será crucial para sostener el rally actual. Al mismo tiempo, la posibilidad de mayor relajación monetaria reduce el costo de oportunidad de mantener oro frente a activos que generan rendimiento (como bonos). En conjunto con las compras continuas de bancos centrales —especialmente en economías emergentes— y el creciente interés de inversionistas minoristas, la demanda estructural por oro se mantiene elevada.
