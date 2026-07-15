Gráfico del Día: ¿Qué sigue para la moneda más fuerte de julio? (15.07.2026)

El turbulento comienzo de julio, marcado por las tensiones geopolíticas, ha impulsado el fortalecimiento de las divisas vinculadas a materias primas (entre ellas, la corona noruega). Sin embargo, el primer lugar entre las monedas del G10 lo ocupa el dólar neozelandés, lo que puede sorprender a algunos. La divisa se ha fortalecido cerca de 2,5% frente al dólar estadounidense durante las últimas dos semanas.

¿Qué hay detrás de un movimiento tan significativo?

El principal factor detrás de este movimiento fueron, como suele ocurrir, las acciones del banco central. El 8 de julio, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) elevó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, situándola en 2,5%. Este fue el primer aumento de tasas en Nueva Zelanda en más de tres años.

Sin embargo, la clave no fue únicamente la decisión de subir las tasas, que en gran medida ya estaba descontada por el mercado, sino la comunicación que la acompañó.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el comité. En la reunión anterior, celebrada en mayo, la votación terminó empatada 3-3 , y el equilibrio solo fue definido por la nueva gobernadora, Anna Breman .

El economista jefe del RBNZ , Paul Conway , llamó claramente la atención sobre los riesgos inflacionarios derivados de la escalada de las tensiones en Oriente Medio .

El banco señaló en su comunicado que "aunque es probable que se produzcan nuevas alzas de las tasas de interés en las próximas reuniones, el momento en que ocurran sigue siendo altamente incierto" .

Las investigaciones del RBNZ sugieren que, tras un prolongado período de inflación elevada, las empresas de Nueva Zelanda tienen una mayor disposición a trasladar de inmediato los aumentos de costos a los consumidores y muestran menos disposición a reducir precios cuando los costos disminuyen.

Como resultado, el escenario base del mercado contempla otra subida de tasas en septiembre y un nuevo incremento en octubre o diciembre. Esto llevaría la tasa de interés oficial (cash rate) al 3%, nivel que el banco define actualmente como neutral.

¿Qué viene ahora?

Aún queda bastante tiempo hasta septiembre.

Mientras tanto, se publicará el informe de IPC del segundo trimestre . El consenso del mercado prevé un aumento significativo del indicador general, probablemente hasta alrededor del 4% .

. El consenso del mercado prevé un aumento significativo del indicador general, probablemente hasta alrededor del . Después de que el PMI manufacturero alcanzara su nivel más alto desde 2021 (59,7), los datos de producción podrían resultar especialmente interesantes.

También serán relevantes los datos provenientes de China, el mayor socio comercial de Nueva Zelanda, que absorbe cerca del 25% de las exportaciones totales del país, principalmente productos lácteos, carne, madera y frutas.

Unos datos económicos más sólidos provenientes del gigante asiático suelen traducirse en una mayor demanda de productos importados desde Nueva Zelanda .

suelen traducirse en una mayor demanda de productos importados desde . En este contexto, las cifras publicadas hoy no son especialmente alentadoras. El crecimiento del PIB cayó a su nivel más bajo desde 2022 , registrando un avance de 4,3% interanual .

cayó a su nivel más bajo desde , registrando un avance de . La segunda mayor economía del mundo continúa afectada por la crisis del mercado inmobiliario, la débil demanda interna y la caída de la inversión, que disminuyó 5,7% interanual durante el primer semestre del año.

La fortaleza del dólar estadounidense, que sigue a la espera de nuevas noticias desde el frente geopolítico y de la decisión del FOMC de septiembre, también podría resultar determinante.

El mercado no espera realmente una subida de tasas, por lo que toda la atención estará puesta en la comunicación. Kevin Warsh sigue manteniendo una postura enigmática, por lo que sus próximas conferencias podrían captar una atención especial.

Análisis técnico

Figure 1: NZDUSD [D1] (08.07.2025 - 15.07.2026)



Fuente: xStation, 15.07.2026

El par NZDUSD ha roto la tendencia bajista y actualmente está poniendo a prueba niveles clave de soporte. El precio ha superado el retroceso de Fibonacci del 50% y cotiza en torno a la media móvil de 150 días. El indicador MACD también sugiere que el impulso alcista continúa fortaleciéndose.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanzó 63,4, lo que confirma una clara ventaja para los compradores, al tiempo que indica que el mercado aún no ha ingresado en una zona de sobrecompra extrema (por encima de 70).