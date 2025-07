Gráfico del día - SILVER (14.07.2025)

Tras su reciente ruptura alcista, los precios de la plata alcanzan su nivel más alto en casi 14 años, reflejando una fuerte demanda en el mercado de materias primas de Londres. Los precios récord del oro y la persistente incertidumbre en torno al “orden comercial global” están llevando a los inversores a buscar alternativas seguras para proteger su capital frente a la volatilidad del mercado. Actualmente, la plata destaca como la principal ganadora en medio de las tensiones comerciales prolongadas y la expectativa sobre la política arancelaria final de EE. UU. Desde junio, el metal ha subido cerca de un 18,5%, y en lo que va de año, incluso ha superado al oro (35% frente a 28%). A pesar de que el oro conserva su estatus como activo refugio por excelencia, su valoración históricamente elevada (actualmente 3.367 dólares por onza) comienza a disuadir a algunos inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores institucionales han desempeñado un papel clave en el reciente repunte de la plata: según estimaciones de Bloomberg, los ETF de plata han incrementado sus tenencias en casi 2.550 toneladas. Además de su atractivo como activo refugio, la plata desempeña un rol fundamental como metal industrial, especialmente en el sector de los paneles solares. El crecimiento de la industria solar en China podría sostener el entusiasmo a largo plazo, aunque el principal riesgo sigue siendo un aumento del apetito por riesgo, lo que probablemente afectaría más a la plata que al oro. Desde abril, los futuros de plata se han negociado entre la media móvil exponencial de 30 días (lila claro) y dos desviaciones estándar del promedio de 100 días (negro). Los rangos recientes de consolidación han abarcado entre 1,5 y 2 dólares. Fuente: xStation5 La plata comienza a ponerse a la par con el oro a medida que los inversores buscan activos que sean seguros y a la vez eficaces como cobertura frente al riesgo geopolítico. Si bien el repunte reciente de la plata es notable, la relación oro/plata sigue por encima de su promedio de los últimos 10 años, lo que sugiere potencial de alza adicional. Por el contrario, una desescalada repentina en las tensiones comerciales globales —particularmente entre Estados Unidos y el resto del mundo— podría frenar abruptamente la trayectoria ascendente de la plata hacia máximos históricos. Fuente: XTB Research (datos: Bloomberg Finance LP) ______ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

