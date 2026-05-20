Gráfico del día: US500 (20.05.2026)

El índice S&P 500 (US500) sube hoy, cotizando alrededor de los 7.405 puntos, después de la sesión de ayer que terminó en terreno negativo. Wall Street cayó principalmente debido a la debilidad en el sector tecnológico y al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Toda la atención del mercado está centrada hoy en el informe trimestral de Nvidia (NVDA.US) correspondiente al Q1 FY2027, que será publicado después del cierre de Wall Street. El consenso del mercado espera ingresos cercanos a los USD 78,8 mil millones (+78% interanual), con un BPA de aproximadamente USD 1,75 (+127% interanual). El mercado de opciones espera que el movimiento del precio de la acción tras la publicación de resultados alcance alrededor de un 5,6% en términos absolutos. Sin embargo, nos gustaría añadir que en casi el 75% de los casos, las opciones han sobreestimado el movimiento real.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas siguen presentes en segundo plano. China ha prohibido oficialmente las importaciones del chip RTX 5090D V2 de Nvidia, enviando una señal clara de que está acelerando el desarrollo de su propio ecosistema de IA. También vale la pena mencionar la situación en Irán. Trump declaró el martes que Estados Unidos podría verse obligado a atacar nuevamente a Irán, un día después de cancelar un ataque planeado tras recibir una propuesta de paz iraní. Por su parte, Irán presentó una propuesta exigiendo reparaciones de guerra y la retirada de las tropas estadounidenses.



Fuente: xStation5

En el gráfico diario del US500, el índice se encuentra en una fuerte tendencia alcista, alcanzando nuevos máximos históricos alrededor de los 7.407 puntos (máximo de la sesión). El precio cotiza muy por encima de todas las medias móviles clave. Vale la pena destacar el canal de bandas visible en el gráfico (un canal de desviación estándar anclado al VWAP trazado desde 2025), cuyo límite superior en la zona de 7.500–7.600 puntos representa el objetivo técnico más cercano para los compradores. El volumen en el lado izquierdo del gráfico (Volume Profile) indica una gran concentración de actividad de trading en el rango de 6.800–7.000 puntos, lo que podría sugerir la existencia de una importante zona de soporte en caso de una posible corrección.