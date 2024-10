Gráfico del día: USD-JPY (27.09.2024)

El par USD-JPY ha experimentado una volatilidad significativa hoy tras los importantes acontecimientos políticos en Japón y la publicación de nuevos datos económicos. El ex ministro de defensa Shigeru Ishiba ha ganado la elección por el liderazgo del Partido Liberal Democrático (PLD), lo que lo prepara para convertirse en el nuevo primer ministro de Japón. Este cambio político, combinado con las recientes cifras de inflación, ha creado un entorno complejo y dinámico para el par de divisas. La victoria de Ishiba se produjo después de una carrera muy seguida que terminó en una segunda vuelta contra el ministro de seguridad económica, Sanae Takaichi. Ishiba, de 67 años, conocido por su disposición a criticar a su propio partido y su enfoque en la revitalización rural, ahora se enfrenta al desafío de mejorar la imagen del PLD de cara a las elecciones generales del próximo año. Su victoria ha sido recibida con reacciones mixtas en el mercado, lo que refleja la incertidumbre sobre los posibles cambios de política bajo su liderazgo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados de divisas respondieron de forma espectacular a estos acontecimientos. En un principio, cuando parecía que Takaichi podría ganar, el par USD-JPY se disparó por encima de 146,00. Sin embargo, cuando se difundió la noticia de la victoria final de Ishiba, el par experimentó una brusca reversión y cayó a alrededor de 143,80. Esta volatilidad subraya la sensibilidad del mercado a los posibles cambios en las políticas económicas y monetarias de Japón. Para complicar aún más el panorama, los últimos datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Tokio mostraron una disminución de la inflación. El IPC aumentó un 2,2% interanual en septiembre, frente al 2,6% de agosto. Esta tendencia a la baja de la inflación podría influir en las decisiones de política monetaria del Banco de Japón (BOJ), que ya están bajo escrutinio dado el cambio de liderazgo político. La agenda económica de Ishiba, que incluye promesas de una "salida total" de las altas tasas de inflación de Japón y de lograr un "crecimiento de los salarios reales", será seguida de cerca por los participantes del mercado. Su postura sobre la política monetaria y cualquier presión potencial sobre el BOJ para ajustar su política ultraflexible podrían tener implicaciones significativas para el valor del yen. El nuevo primer ministro también enfrenta desafíos económicos y geopolíticos más amplios. La economía de Japón ha estado lidiando con el aumento de los costos de vida, exacerbados por un yen débil. Además, Ishiba tendrá que manejar la relación crucial de Japón con los Estados Unidos en medio de crecientes desafíos de seguridad en Asia, incluidas las tensiones con China y Corea del Norte. Para los operadores e inversores, los factores clave a tener en cuenta en las próximas semanas serán cualquier señal de Ishiba sobre sus prioridades económicas, posibles cambios en el liderazgo o la política del BOJ y cómo estos factores podrían influir en las tendencias de inflación y el crecimiento salarial en Japón. Es probable que el par USD-JPY siga siendo sensible a estos acontecimientos, así como a cualquier cambio en las expectativas de política de la Reserva Federal de Estados Unidos. USD/JPY (intervalo D1) El USD/JPY atravesó una resistencia clave solo para volver a caer al canal de tendencia bajista. Este nivel ha actuado como una fuerte resistencia dos veces antes, lo que llevó a una continuación de la tendencia bajista. Desde principios de agosto, se han observado máximos y mínimos más bajos. La resistencia también se alinea con el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, que sirvió como una fuerte resistencia a fines de agosto. El USD/JPY ahora ha superado el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, lo que podría allanar el camino para un movimiento fácil al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% en 141,869. El RSI tiene una tendencia alcista y muestra una divergencia alcista, que podría romperse pronto, lo que indica un cambio de tendencia. El MACD está marcando máximos y mínimos más altos, y un cruce reciente indica una señal de compra. Fuente: xStation5.

