Gráfico del día: USD - JPY muy volátil a la espera del IPC de EE.UU.

El par USD - JPY cotiza actualmente en torno a 153.50, registrando importantes fluctuaciones de precio. El mercado se mantiene altamente sensible a los acontecimientos tanto en Estados Unidos como en Japón. El yen está perdiendo parte de su papel tradicional como activo refugio, y cualquier comentario de miembros del Banco de Japón (BoJ) o publicación de datos macroeconómicos puede desencadenar movimientos abruptos en el par.

Fuente: xStation5

Factores clave que influyen en USD - JPY

Política del Banco de Japón y acciones del gobierno

El Banco de Japón continúa con su proceso de normalización de tasas de interés, aunque las reacciones del mercado siguen siendo dinámicas. Comentarios de un asesor de la primera ministra Sanae Takaichi indicando que no existe urgencia para nombrar perfiles reflacionistas en las próximas vacantes del directorio del BoJ debilitaron inicialmente al yen, permitiendo que el USD - JPY subiera hacia 153.30. Sin embargo, declaraciones posteriores de tono más restrictivo (hawkish) por parte del miembro del consejo del BoJ, Tamura, fortalecieron al yen y generaron fuertes oscilaciones en el par.

Datos macroeconómicos de EE.UU.

Los inversores esperan la publicación del IPC de Estados Unidos, que podría definir la dirección de corto plazo del USD - JPY.

Un dato de inflación superior a lo esperado podría respaldar al dólar.

Una lectura más débil podría limitar el avance del par.

Los movimientos de corto plazo son actualmente muy amplios, reflejando la incertidumbre del mercado antes de esta publicación clave.

Sentimiento de mercado y entorno de aversión al riesgo

La cautela entre los inversores sigue siendo elevada. En este contexto particular, el sentimiento de aversión al riesgo no está favoreciendo al yen, pero la moneda reacciona con fuerza ante cualquier impulso proveniente de EE.UU. o Japón.La volatilidad del par se mantiene elevada, y los operadores evitan tomar posiciones de largo plazo antes del dato de inflación.

Posibles escenarios a corto plazo

Un IPC fuerte podría impulsar al USD - JPY por encima de 154 , prolongando la tendencia alcista de corto plazo.

Un IPC débil en EE.UU. podría provocar un rápido rebote del yen y una caída por debajo de 153.00 .

Por ahora, el par podría fluctuar de forma dinámica dentro del rango 153.00–154.00, dependiendo de la reacción del mercado a los datos macroeconómicos y a las comunicaciones del Banco de Japón.

El USD - JPY atraviesa una fase de alta volatilidad, con el yen reaccionando de forma dinámica ante factores políticos y macroeconómicos. Aunque cotiza cerca de 153.50, su dirección inmediata dependerá del IPC estadounidense y de nuevas señales desde Japón.